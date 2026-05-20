[헤럴드경제=채상우 기자] 충남 천안에서 초등학생이 아버지의 차를 훔쳐 운전하다 붙잡혔다. 이 중 한 초등학생은 일주일 전에도 차량 전도 사건에 연루된 것으로 확인됐다.

20일 충남 천안동남경찰서에 따르면, 이날 오전 8시 17분쯤 “아들이 차를 훔쳐 도망갔다”는 112 신고가 접수됐다.

절도를 벌인 초등학생 A군과 B군은 이날 오전 6시 30분경 충남 천안시 동남구 한 아파트에서 아버지의 차를 훔쳐 달아난 혐의를 받는다. 차량은 오전 9시 50분 충남 당진에서 발견됐으나, A군 등은 이미 달아난 뒤였다.

경찰은 이동 경로를 추적한 끝에 이날 오전 당진 읍내동의 한 PC방에서 이들을 발견해 검거했다. 천안에서 당진까지 도주하는 과정에서 사고는 없었던 것으로 나타났다.

경찰 조사 결과, 차량 운전은 B군이 한 것으로 파악됐다. B군은 일주일 전 천안에서 발생한 초등학생 차량 절도 사건 당시에도 훔친 차량에 함께 타고 있었던 것으로 확인됐다.

경찰은 이들을 도로교통법상 무면허운전 및 특수절도 혐의로 입건하고, 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사할 예정이다.