1000 여명 참여, 경선 경쟁자 ‘조주연’ “우 후보당선을 위해 끝까지 함께 하겠다“ 우형찬 후보 “서울과 양천 재탈환··· 소통과 실행으로 새로운 양천 만들겠다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보가 지난 19일 오후 4시 서울 양천구 홍익병원 사거리 가인빌딩 7층에서 1000여 명의 지지자가 참석한 가운데 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다.

이날 개소식에는 황희 양천갑 국회의원, 이용선 양천을 국회의원과 함께 광역·기초의원선거 후보와 지지자들이 대거 참석했다.

황희 국회의원은 축사를 통해 “지방선거는 시민과 중앙정부를 연결하는 허브 역할을 얼마나 잘하느냐가 핵심”이라며 “우형찬 후보는 지난 12년간 서울시의회에서 시민을 대변하며 실질적인 정책과 예산을 책임져온 준비된 후보”라고 평가했다.

이어 “양천에 대한 애정과 경험을 갖춘 양천 토박이 우형찬 후보야말로 양천 발전과 주민 행복을 실현할 적임자”라며 “이재명 정부의 성과를 양천 주민들이 체감할 수 있도록 연결할 힘 있는 여당 후보”라고 강조했다.

이용선 국회의원은 “이번 지방선거는 4년 전 패배를 반드시 재탈환해야 하는 선거”라며 “이미 12년간의 경험으로 교통과 교육 전문가인 우형찬 후보가 재건축·재개발 비전까지 제시하며 새로운 양천의 미래를 준비하고 있다”고 말했다.

또 “현 서울시장과 구청장 체제 4년 동안 양천의 교통공약은 제대로 이행되지 못했다”며 “정원오 서울시장 후보와 우형찬 양천구청장 후보를 중심으로 서울과 양천을 반드시 되찾아 새로운 양천 시대를 열어야 한다”고 밝혔다.

경선 경쟁자였던 조주연 예비후보도 참석해 힘을 보탰다. 조 예비후보는 “경선을 함께 치르며 우형찬 후보가 얼마나 치열하게 준비해 왔는지 느낄 수 있었다”며 “우형찬 후보의 양천구청장 당선과 더불어민주당의 지방선거 승리를 위해 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.

우 후보는 “이번 지방선거는 서울과 양천을 다시 민주당의 가치와 실력으로 재탈환하는 중요한 선거”라며 “소통되지 않고 답답했던 행정을 바꾸고, 주민 민원 하나하나를 직접 듣고 빠르게 해결하는 속도감 있는 구청장이 되겠다”고 밝혔다.

이어 “재개발·재건축 문제를 비롯해 주민 삶과 직결된 현안을 책임 있게 해결하겠다”며 “정원오 서울시장 후보와 함께 서울과 양천의 새로운 미래를 만들겠다”고 강조했다.

우형찬 후보는 속도감 있는 재건축·재개발, 교통복지 실현, 교육환경 혁신, 맞춤형 돌봄 체계 구축, 생활SOC 확충 등을 핵심 과제로 내세우며 본격적인 선거운동에 나설 계획이다.