관훈클럽 초청 토론회 참석 “도기본 판단에 어디에 오류 있나” 페이스북 글에선 “시공사 스스로 신고했다는 것 주목해야”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 GTX-A 노선 삼성역 구간 부실시공 논란과 관련해 “서울시 도시기반시설 본부의 판단에 어디에 오류가 있냐”고 반문하며 “이걸 정치화환 사람들이 정치소재로 쓰는 것”이라고 말했다.

오 후보는 20일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 “(정원오 더불어민주당 후보측이) 처음에는 보고를 받고 숨겼다고 했다며 그건 펙트가 아니다. 그 다음에는 안전 불감증이라고 한다”며 “사실 관계를 확정해 놓고 보면 민주당이 무리한 행태를 보이고 있다”고 말했다.

오 후보는 “이 사안의 본질은 현대건설이 하청업체가 부실시공을 하는 걸 발견헤 지체없이 도기본에 보고한 것”이라고 설명했다. 이어 “도기본이 그때 해야할 첫 째 업무는 계속 공사를 할수 있냐, 해도 되는 것이냐난 그 판단을 하는 것”이라며 “전문가의 판단은 콘크리트를 지지하는 하중이 70~80% 정도 되며, 당장 공사를 중지할 사안은 아니라는 기술적 판단”이라고 덧붙였다. 또 “전문가 논의를 거쳐서 가장 바람직한 형태 논의를 거쳐서 결론 냈다는 것을 확인했다”며 “20%가 줄었으니 전체 구간을 철판을 대면 몇 배로 강해진 다는 것이었다”고 말했다. 그러면서 “19차례 회의하고 발주기간인 국토부의 철도공간에 한달에 한번씩 서류로 보고를 했고 계속 업그레이드를 해서 보고를 했다”며 “8월 중순 개통이 문제 없다는 내용의 업그레이드 된 보고서를 그때 그때 다 서류로 보고를 했다”고 말했다.

오 후보는 “서울시에 1기 때 들어와서 시내 200~300개 지하철 역들에 스크린 도어를 설치를 했고, 3년만에 완성했다”며 “1년에 40명씩 되는 지하철 사망자들이 지금은 거의 없다”고 말했다.

특히 그는 “몇년전에 광주 학동 현산 아파트 무너지는 사고가 있었다”며 “이건 제가 개인적으로 의견을 내서, 전 공사장에 cctv 녹화하라고 지시를 했다”고 말했다. 이어 “서울시 발주한 공사 100%기 녹화하라고 했다. 모든 공정 녹화하면 부실시공을 못한다”며 “민간 건설사의 경우 강제할 수는 없어서 자율 결의 형태로 참여시켜서 도급순위 30위 안에 주요 공정을 녹화하고 있다”고 말했다.

오 후보는 토론회 후 페이스북에 올린 글을 통해서도 “이번 일을 두고 진짜 주목해야 할 지점은 따로 있다. 바로 시공사가 오류를 스스로 신고했다는 사실”이라며 “대한민국 대형 건설현장 역사상, 하청업체의 과실을 원청 시공사가 자진해서 신고하는 게 일반적인 일인가. 그들이 갑자기 양심선언이라도 한 것으로 보시나”라고 되물었다.

이어 공사현장에 CCTV 설치를 지시한 사실을 언급하며 “숨기려야 숨길 수가 없고, 덮으려야 기록으로 탄로 날 수밖에 없는 촘촘한 그물망을 짠 것”이라며 “시공사의 자진신고를 이끌어낸 것은 그들의 갑작스러운 선의가 아니라, 서울시가 구축한 바로 이 전 과정 cctv 녹화 보존 시스템이었다. 안전은 말장난 같은 구호가 아니라 과학적인 시스템”이라고 강조했다.

오 후보는 “서울시는 지난해 11월 사실을 인지한 직후 보강 대책에 착수했고, 이후 6개월간 철근 누락과 안전대책 등 총 51건의 공정 사항을 공문으로 낱낱이 보고했다”며 “반년간 수십 차례 문서로 다 받아보고도 현장에서 아무런 의견도 내지 않다가, 이제 와서 ‘왜 진작 안 알려줬냐’며 눈 감고 귀 막는 국토부와 철도공단, 그리고 이를 부추기는 민주당의 유체이탈이야말로 무책임의 극치 아닌가”라고 꼬집었다. 그러면서 “진짜 안전을 걱정하는 사람은 태풍이 오기 전에 제방을 쌓고 우산을 만든다”며 “방구석에 앉아 천둥소리만 중계하며 시민의 불안을 자극하지 않는다”고 말했다.