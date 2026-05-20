[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 노사의 임금 협상이 최종 결렬됐다. 정부 사후조정 절차에서도 끝내 합의에 이르지 못했다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)는 20일 “19일 22시경, 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의하였으나, 사측은 거부 의사를 밝혔다”면서 “이에 중앙노동위원회 위원장이서 조정 불성립을 선언하기 직전, 여명구 사측 대표교섭위원이 거부 의사를 철회하며, 시간을 요청했고 3일차까지 연장됐다”고 말했다.

초기업노조는 “사측이 ‘의사결정이 되지 않았다”는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았고, 결국 중앙노동위원회 진행에 의해 사후조정은 종료됐다“고 말했다.

그러면서 “노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입한다”며 “파업 기간에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

사측은 “어떠한 경우에라도 파업이 있어서는 안된다”면서도 “사후조정에서 막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문”이라고 밝혔다.

또 “이 원칙을 포기할 경우 저희 회사뿐 아니라 다른 기업과 산업에도 악영향을 줄 수 있다는 판단을 했다”며 “회사는 그럼에도 불구하고 추가 조정 또는 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결을 위한 노력을 계속할 것”이라고 말했다.