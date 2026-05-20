18~19일 ‘IoT 테크 엑스포’ 참가 스마트팩토리 설루션 ‘팩토바’ 공개

LG CNS가 북미 제조 인공지능 전환(AX) 시장 진출에 박차를 가한다. 제조 공정 전 과정에 적용할 수 있는 인공지능(AI) 스마트팩토리 설루션 ‘팩토바’를 통해서다.

LG CNS는 18일부터 19일까지(현지시간) 미국 캘리포니아주 산호세에서 양일간 개최된 ‘IoT 테크 엑스포 2026(엑스포 2026)’에 국내 기업 중 유일하게 참가했다고 20일 밝혔다.

해당 전시는 매해 글로벌 IT·제조 기업 200여곳과 업계 관계자 약 8000명이 찾는 사물인터넷(IoT)·AI 융합 기술 행사다. 올해는 IBM, SAP, 딜로이트 등이 전시 부스를 운영했다.

엑스포 2026에서 LG CNS는 자사 스마트팩토리 통합브랜드 팩토바의 핵심 설루션을 선보였다. 팩토바는 제조 공정 전 과정에 AI·빅데이터·IoT 등 기술을 적용해 생산 운영을 최적화하고, 공장을 지능화하는 설루션이다.

팩토바 MES는 전체 제조 흐름을 통합 관리하는 제조 실행 설루션이다. AI가 제조 현장의 데이터를 실시간으로 수집·분석해 생산 과정의 비효율을 줄인다. 또 산업 분야의 공정 유형별 기능을 모듈 방식으로 제공한다. 고객은 필요한 핵심 기능부터 우선 도입하고, 이후 단계적으로 확장할 수 있다.

생산 설비 데이터를 통합 관리하는 ‘팩토바 컨트롤’도 공개됐다. 팩토바 컨트롤은 서로 다른 제조사의 생산 설비 데이터를 통합 제어하는 설루션이다. MES 등 공장 내 상위 운영 시스템과 쉽게 연동할 수 있다. 특히 AI 기반 설비 이상 감지 및 고장 예측 기능을 통해 생산 안정성을 높인다. 고재우 기자