[헤럴드경제=이명수 기자] 중년의 나이에도 불구하고 신혼같은 부부생활을 하고 있는 개그맨 배동성·요리연구가 전진주 부부의 일상생활이 공개된다.

오늘오후 8시 방송되는 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서는 개그맨 배동성이 아내 전진주와 사랑이 넘치는 일상을 보여준다.

MC 오지호가 두 사람의 첫 만남을 질문했다. 배동성은 “홈쇼핑 게스트로 나왔을 당시 아내가 담당 요리 연구가였다”며 “당시 아내가 늘 상냥한 모습으로 주변 사람들을 대했고 인상도 너무 좋았다”며 기억을 떠올렸다. 이후 두 사람은 ‘운명처럼’ 다른 프로그램에서 재회했고, 당시 프로그램 MC 김한석이 “형님, 전진주 누나 혼자래요!”라며 조언했다고 한다. 이에 배동성은 “기회를 놓칠 수 없어서 ‘우리 연애합시다’라고 고백했다”고 전했다.

부부의 달콤한 아침 일상도 그려졌다. 잠에서 깬 배동성은 아내에게 “오늘도 사랑합니다”라고 말했고, 아내는 남편에게 뽀뽀하며 “오늘도 사랑합니다”라고 답해 부러움을 샀다. 패널 신승환이 “아침 뽀뽀도 충격적이지만, ‘오늘도 사랑합니다’라고 했다”며 놀라워했다.

배동성은 “우리의 아침 인사 겸 철칙이다. 아침에 먼저 눈뜬 사람이 ‘오늘도 사랑합니다’라고 말한다”는 것. 이에 더해 아내는 “잘생긴 남자가 왜 옆에 누워 있는 거지?”라며 배동성의 잘생김(?)에 감동한 애정 한도 초과 일상을 선보인다.

개그맨 배동성 부부의 사랑 넘치는 일상은 오늘(20일) 오후 8시 TV CHOSUN‘퍼펙트 라이프’에서 확인할 수 있다.