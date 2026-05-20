[헤럴드경제=문영규 기자] 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트가 국민적 논란을 불러일으킨 가운데 서경덕 성신여대 교수가 올바른 역사의식을 갖추기 위한 노력을 강조했다.

서경덕 교수는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “요즘 역사 문제로 온 나라가 시끄럽다”며 “대중들을 대상으로 비즈니스를 하는 기업이라면 대외적인 마케팅에 관한 기본적인 역사적 검증은 반드시 진행해야만 할 것”이라고 주장했다.

스타벅스는 지난 15일부터 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하던 중 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용해 논란이 일었다.

광주 시민을 진압한 계엄군의 탱크를 연상시키는 단어를 사용하고 “책상을 탁 치니 ‘억’하고 죽었다”는 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하한 것이 아니냐는 비판이 이어졌다.

서 교수는 “이 표현은 5.18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하한 일로 누리꾼들에게 큰 질타를 받고 있다”며 “지난 2019년 무신사도 공식 SNS에 ‘속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 양말 광고를 게재해 큰 논란이 된 바 있다”고 지적했다.

이와 함께 최근 종아리에 일본 제국주의를 상징하는 욱일기 문신을 새긴 남성이 포착된 사건과 MBC 방송 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 문제 등을 열거하기도 했다.

서 교수는 “이런 일이 있었음에도 불구하고 또 기업에서 같은 일이 벌어진다는 건 정말로 안타까울 따름”이라고 했다.

그는 “임직원들을 대상으로 하는 주기적인 역사 교육을 실시하는 것도 큰 도움이 될 것”이라며 “중국과 일본의 역사 왜곡만 탓 할 것이 아니라 우리 스스로도 올바른 역사 의식을 갖기 위한 많은 노력이 필요할 때”라고 덧붙였다.