“시대 정신 검찰 개혁…대통령과 소신 다른 자가 국회 들어가면 통제 안 돼”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보는 20일 검찰 출신인 김용남 더불어민주당 후보를 정조준하며 “지금 시대정신이 검찰 개혁이라고 한다면 대통령의 소신과 다른 사람이 국회에 들어가게 되면 대통령도 통제가 안 된다”고 견제구를 날렸다.

조 후보는 이날 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “문재인 전 대통령이 직접 영입했던 조응천·금태섭 등 검사 출신은 국회의원이 되고 난 뒤 문재인 정부가 추진하는 검찰 개혁에 끝까지 반대했다”며 이같이 주장했다.

그는 공직자의 경우 대통령의 통제 아래 있다는 점을 짚으며 “저는 김 후보가 금융감독원 원장 등과 같은 일을 할 역할과 능력이 있다고 본다”고 덧붙였다.

범여권 후보 단일화 가능성에 대해서는 상대 진영의 역학 관계를 지켜보겠다는 신중한 스탠스를 취했다. 조 후보는 “현재 상황에서는 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보 간 통합 (가능성이) 점점 줄어들고 있다. 시민들이 단일화를 거의 얘기 안 한다”라면서도 “만약 그런 상황이 발생해 유 후보가 (여론조사에서) 1위가 되는 상황이 오면 국민 명령에 따라야 한다”며 단일화 여지를 완전히 닫지는 않았다.