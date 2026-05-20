럭셔리 인플루언서 ‘크슈타트 가이’ 협업 알프스 감성 담은 비스포크 SUV

[헤럴드경제=권제인 기자] 벤틀리모터스가 럭셔리 라이프스타일 인플루언서 ‘크슈타트 가이’와 협업한 뮬리너 스페셜 모델 ‘벤테이가 EWB 샬레 에디션’을 20일 공개했다.

벤테이가 EWB 샬레 에디션은 벤테이가 EWB 아주르를 기반으로 제작된 한정판 모델로, 스위스 알프스 지역의 고급 숙소 ‘샬레’에서 영감을 받아 ‘완벽한 알프스 동반자’를 콘셉트로 개발됐다.

벤틀리 비스포크 전담 부서 뮬리너는 크슈타트 가이의 미적 감각과 장인정신을 결합해 절제된 럭셔리와 알파인 라이프스타일을 차량에 구현했다고 설명했다.

실내는 전통 목조 샬레의 아늑한 분위기를 재현하는 데 초점을 맞췄다. 새들 컬러 가죽과 리퀴드 앰버 오픈 포어 우드 베니어, 파이어글로우 컬러 포인트 등을 조합해 따뜻하고 고급스러운 공간을 완성했다. 네 개의 컴포트 시트와 리어 센터 콘솔도 적용됐다.

전면 베니어에는 크슈타트 가이 엠블럼과 샬레 그래픽이 레이저 에칭으로 새겨졌으며, 헤드레스트와 쿠션에는 스위스 헤리티지를 상징하는 알파인 플라워 자수가 적용됐다. 전용 웰컴 램프와 스페셜 에디션 레터링도 더해졌다.

외관은 약 60시간에 걸쳐 수작업으로 완성되는 비스포크 컬러 ‘라이트 튜더 그레이’로 마감됐다. 브론즈 컬러 스타일링 스펙 보디킷과 파이어글로우 핀스트라이프를 적용해 절제된 고급감을 강조했다.

크슈타트 가이의 취향이 더해진 비스포크 새들 가죽 부트 프로텍터도 선택할 수 있다. 새들 가죽 부트 프로텍터는 트렁크를 야외에서도 활용 가능한 고급 벤치 형태로 바꿔주는 기능을 갖췄다.

크슈타트 가이는 상류 사회의 럭셔리 라이프스타일을 예리하고 풍자적인 코미디로 재해석하는 인플루언서다. 그는 이번 협업에 대해 “현실의 럭셔리 라이프스타일이란 자신이 하는 모든 일과 소비에서 최고 중의 최고를 기대하며 최고의 휴가와 최고의 집, 그 사이를 이동하는 최고의 자동차를 찾는 것”이라며 “벤틀리 벤테이가 EWB는 현실의 ‘크슈타트 가이’들에게 최고이자 유일한 선택”이라고 말했다.

휴고 R. 치즐렛 벤틀리 뮬리너 리드 디자이너는 “샬레 에디션은 조용한 자신감을 드러내는 장인정신과 소재, 분위기를 준시한다”라며 “‘진정한 럭셔리는 굳이 드러내지 않는다’는 럭셔리 라이프스타일에 대한 이해의 표현”고 설명했다.