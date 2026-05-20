유류비 지원 등 전년比 22억원 인상 경작인 건강검진·장학금 4억원 전달

[헤럴드경제=정찬수 기자] KT&G가 잎담배 경작인들의 비용 부담을 줄이기 위해 국산엽 매입 가격을 인상한다고 20일 밝혔다.

고유가와 인건비 인상으로 어려움을 겪는 잎담배 농가를 지원하기 위해 KT&G는 지난해 대비 22억원을 추가 투입한다. 이는 물가 인상분을 웃도는 수준의 지원이다.

KT&G는 지난 19일 연초생산안정화재단에서 엽연초생산협동조합중앙회에 복지증진 지원금 4억원도 전달했다. 지원금은 잎담배 재배 농업인의 건강검진비와 경작인 자녀 장학금으로 활용되며 약 750명이 혜택을 받는다. KT&G는 2013년부터 건강검진비와 장학금을 지원해 왔다. 누적 수혜 경작인은 약 1만6500명에 달한다.

한편 KT&G는 2002년부터 국산 잎담배를 100% 전량 매입하고 있다. 영농기 자금난을 겪는 농가에는 구매 예정 대금의 30%를 4~5월 무이자로 선지급한다. 잎담배 매입 시기도 기존 9월에서 7월로 앞당겨 운영하고 있다. 2007년부터는 20년째 잎담배 이식·수확 시기에 맞춰 임직원 봉사활동도 전개하고 있다.

정성헌 KT&G 구매운영본부장은 “최근 중동사태로 인한 유류비 부담 증가와 높은 인건비 등으로 어려움을 겪는 농가를 적극 지원하기 위해 국산엽 매입 가격 인상을 결정했다”고 설명했다.