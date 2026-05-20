제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회 개최 어성철 사장 “해양방산 선도 위해 연구 개발 지속”

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션은 19일 서울 중구 한화빌딩에서 ‘제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회’를 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 스마트 함정 기술과 미래 해양방산 연구 개발 방향에 대한 의견을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 대통령직속 국가인공지능전략위원회 국방∙안보분과의 심승배 위원장을 비롯해 120여명의 전문가들이 참석했다.

어성철 한화오션 특수선사업부장 사장은 환영사를 통해 “한화오션은 함정이 단순한 강철 구조물을 넘어, 최첨단 기술이 살아 숨쉬는 하나의 거대한 유기체로 진화해야 한다는 믿음으로 거침없이 달려왔다”고 말했다. 이어 “앞으로 우리 함정이 글로벌 해양방산의 패러다임을 선도하는 전략 자산으로 우뚝 설 수 있도록 치열한 연구 개발을 지속해 나가겠다”고 강조했다.

이날 각 세션에서는 인공지능(AI)과 데이터 기술을 기반으로 함정의 설계, 운용, 유지 보수 체계 등을 혁신하기 위한 다양한 접근법이 소개됐다.

김한결 마이크로소프트(MS) 팀장은 주제 발표를 통해 스마트 함정 및 MRO(유지·보수·정비) 혁신을 위해 AI를 ‘어떻게 신뢰하고 통제하며, 수익화할 것인가’라는 화두를 던졌다. 박남옥 구글 클라우드 코리아 대표는 데이터 주권을 완벽히 보장하는 소버린 AI와 함정의 다양한 체계 등과 직접 상호작용하는 피지컬 AI가 차세대 스마트 함정의 핵심 동력으로 어떻게 작용할 지 소개했다.

노명일 서울대 조선해양공학과 교수는 AI가 선박 설계의 각 단계를 어떻게 혁신하고 있는지를 제시했다. 노 교수는 “함정 설계의 경쟁력 강화를 위해 전통적인 방식에 머무르기보다는 신기술을 적극적으로 포용해야 한다”며 “산∙학∙연 협력을 통해 지속적으로 기술을 다듬어 나가야 한다”고 제언했다. 한화시스템의 정지훈 팀장은 AI 기반 병력 절감형 스마트 배틀십을 주제로 발표를 진행했다.

한화오션은 미래 해양방산 설루션을 함께 고민할 수 있는 차세대 스마트 함정 기술 연구회를 꾸준히 개최하고 있다. 앞서 지난해 10월 열렸던 3회차 연구회에서는 한화오션의 수출형 플랫폼 함정인 차세대 전략 수상함 개념을 소개하고, 전문가들과 함께 미래 함정 기술의 방향을 모색한 바 있다.

한편, 한화오션은 스마트 조선소 구축을 위해 거제 사업장에 AI, 가상현실(VR) 등 디지털 기술을 적극 도입하고 있다. 조선사 최초로 드론 기반의 야드 블록 모니터링 시스템을 구축하기도 했다.