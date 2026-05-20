실종아동 문제 해결·사회적 인식 확산 공로 사진·사연을 담은 배낭 홍보택 제작 및 배포

[헤럴드경제=정찬수 기자] 블랙야크강태선나눔재단이 지난 19일 열린 ‘제20회 실종아동의 날 기념식’에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

수상 배경은 2021년부터 국가아동권리보장원과 함께 운영한 ‘BYN실종아동찾기 캠페인’이다. 실종아동의 사진과 사연을 담은 홍보택을 제작해 등산객의 배낭에 부착하는 방식으로 전개했다.

재단은 약 65만명의 회원을 보유한 국내 최대 아웃도어 커뮤니티 ‘BAC(BLACKYAK ALPINE CLUB)’를 대상으로 캠페인 참여를 독려하며 파급력을 높였다. 블랙야크 베이스캠프 북한산점에서는 방문객들이 직접 홍보택을 제작하고 배낭에 부착할 수 있는 전용 부스를 운영했다. 대표 연례 아웃도어 축제인 ‘블랙야크 클럽데이’에서도 별도 부스를 마련해 동참을 유도했다.

한편 보건복지부와 경찰청이 주최하고 국가아동권리보장원이 주관한 이날 기념식은 서울 앰버서더 풀만 호텔에서 열렸다. 정부 부처 관계자와 실종아동 관련 단체 및 가족 등 150여명이 참석했다.