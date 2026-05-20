2개 세트 선취 후 내리 세트 내줘 조재호, 사이그너 등도 64강 합류

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA ‘최연소 월드챔피언’ 김영원(하림)이 시즌 개막전 첫 경기에서 승부치기 끝에 간신히 64강 진출에 성공했다.

19일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 개막 투어 ‘우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 128강에서 김영원이 승부치기 끝에 김규준을 제압했다.

김영원은 직전 시즌 드림투어(2부)에서 승격한 김규준을 상대로 무난하게 승리할 것이란 전망이 지배적이었다. 1세트를 15-0, 2세트를 13점 하이런 포함 15-8로 따낼 때만 해도 그랬다. 하지만 이후 급격한 난조를 보이며 이후 2개 세트를 잃고 5세트 승부치기로 향했다.

승부치기에선 김영원의 ‘강심장 면모’가 돋보였다. 첫 이닝서 두 선수 모두 2점을 올려 2이닝로 넘어갔다. 선공인 김규준이 1점에 그치자, 후공인 김영원이 지체 없이 뱅크샷을 성공시켜 4-3으로 간신히 64강에 올랐다. 김영원의 통산 승부치기 승률은 77.8%(7승2패)로 올라갔다.

이날 열린 다른 128강전에서 조재호는 윤준혁을 상대로 세트스코어 3:0으로 압승을 거두고 64강 진출에 성공했다. 세미 사이그너(튀르키예)는 세트스코어 3:1로 남상민을 제압했으며, 다비드 마르티네스(스페인)도 3:0으로 강재혁을 돌려세웠다. 무라트 나지 초클루(튀르키예) 륏피 체네트(튀르키예) 응우옌꾸옥응우옌(베트남) 등도 64강 무대에 합류했다.

이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 박정현(하림)을 비롯해 서한솔 김예은(이상 휴온스) 용현지(웰컴저축은행) 등이 16강 진출에 성공했다.

대회 5일차인 20일에는 PBA 64강과 LPBA 16강전이 진행된다. 오후 12시30분부터 PBA 64강이 5턴에 나눠 펼쳐지며, 오후 3시와 8시에는 LPBA 16강이 진행된다.