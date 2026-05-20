19일 용산공원 장교숙소 5단지 일대서 1100여 명 참석... 지역 내 초‧중‧고 13개 학교와 자매도시 제천시 학생 등 발길

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 지난 19일 용산공원 장교숙소 5단지 일대에서 개최한 ‘2026 용산미래교육한마당, 꿈을 Dream(드림)’에 지역 내 초‧중‧고 학생 1100여 명이 참여하며 호응을 얻었다.

행사명은 우리말 ‘꿈을’과 영어 ‘Dream(꿈꾸다)’을 결합해, 청소년들이 자신의 꿈과 희망을 자유롭게 펼칠 수 있기를 바라는 행사의 취지를 강조했다.

또한 ‘Dream(드림)’ 발음을 통해, 청소년들에게 진로에 대한 다양한 기회와 희망을 전달한다는 뜻도 함께 담았다.

구 대표 교육 프로그램인 이번 행사는 급변하는 미래사회에 대응할 수 있는 진로 탐색 역량을 강화하고, 학생들에게 실질적인 직업 체험 기회를 제공하기 위해 마련했다. 용산구 진로직업체험지원센터 ‘미래야’ 주관으로, 용산구 내외 31개 기관과 기업에서 총 35개 체험공간(부스)를 운영했다.

행사는 오전 9시부터 오후 3시 10분까지 3부제로 나누어 열렸다. 개막식은 식전 공연을 시작으로 ▷개회선언 ▷내빈 소개 ▷축사 ▷교육 발전 기여 기관 대상 감사장 수여 순으로 진행됐다.

체험 프로그램은 ▷미래기술 중심의 ‘미래탐험’ ▷자기이해와 진로설계 중심의 ‘진로설계’ ▷창의‧문화 체험 중심의 ‘창의액션’ 등 구역으로 구분했다. 학생들이 다양한 분야를 입체적으로 경험할 수 있도록 준비했다.

미래탐험 체험은 인공지능(AI)‧첨단기술, 화학‧항공우주 공학 등 미래산업, 새활용(업사이클링)‧친환경 미래교육 등으로 꾸려졌다. 진로설계 구역에서는 자기이해‧진로탐색, 사회정서‧시민성 등 프로그램을 체험하고 다양한 전공 탐색 기회를 가졌다. 창의액션에서는 방송‧게임‧출판 등 콘텐츠 창작 분야, 디자인‧공예 등 문화예술, 공공 분야 직업군 체험이 이뤄졌다.

이번 행사에 참여한 한 학생은 “프로그램이 폭넓게 운영돼 미래 직업 세계에 대한 이해를 높이는 데 도움이 됐다”라고 소감을 전했다.

구는 이번 행사를 통해 학생들이 단순한 직업 정보 습득을 넘어, 자기 적성과 진로 방향을 주도적으로 설계할 수 있는 계기를 마련한다는 방침이다. 또한 지역사회 기관과의 협력을 기반으로 실효성 높은 진로교육 본보기(모델)을 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.

박희영 용산구청장은 “인공지능과 디지털 전환이 가속화하는 시대에 진로교육은 선택이 아닌 필수”라며 “용산 미래교육한마당에서 학생들이 다양한 직업 세계를 직접 체험하며 자신의 가능성을 발견하는 소중한 기회가 되길 기대한다”고 밝혔다.