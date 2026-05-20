가양지하차도→양천향교역 구간 차로 개선 가양지하차도부터 마곡지구 방향 직진 2→3차로 양천향교역 교차로 직진 신호시간 4초가량 연장

[헤럴드경제=손인규 기자] 마곡 산업단지, LG사이언스파크 등 주요 업무지구 출퇴근으로 차량 정체가 반복됐던 강서로 인근 차량 흐름이 개선될 전망이다. 주요 통행로를 연결하는 직진 차로를 추가 확보하고, 신호 시간을 증가해 이 구간 운전자의 통행 불편이 완화될 것으로 기대된다.

서울시는 강서구 가양동 소재 강서로(올림픽대로~가양지하차도~양천향교역교차로) 구간을 대상으로 교통개선 사업을 추진했다고 20일 밝혔다.

교통개선 사업은 대규모 도로 확장 없이 기존 도로 공간을 효율적으로 활용해 정체 구간 해소·교차로 통행 환경을 개선하는 장점이 있다.

마곡지구는 원래 논밭이 펼쳐진 미개발 지역이었지만 산업단지가 들어서며 인구와 차량이 늘기 시작했다. 특히 LG사이언스파크를 중심으로 기업, 병원, 아파트 등이 들어서며 차량 정체 현상도 나타나고 있다.

이 중 강서로는 올림픽대로와 직접 연결되는 강서지역 주요 보조간선도로로, 마곡일반산업단지와 LG사이언스파크 등 주요 산업시설과 업무지구를 연결하는 핵심 통행로다. 그러나 최근 마곡지구 개발과 주변 교통량 증가로 올림픽대로에서 합류하는 차들이 가양지하차도를 통해 양천향교역 방향으로 몰리면서 극심한 차량 정체가 발생하고 있다.

이에 따라 서울시는 직진 차로 확대와 신호 운영 조정 등 현장 여건을 반영한 교통개선 방안을 마련했다.

우선 가양지하차도의 차로 운영을 기존 좌회전·유턴 1개 차로, 직진 1개 차로에서 직진 2개 차로 체계로 변경한다. 그간 1개 차로에 차량이 집중됐던 구조가 개선되면서 올림픽대로~강서로~양천향교역·마곡지구 방면으로 이어지는 직진 차량 소통이 원활해지는 효과가 있을 것으로 예상된다.

대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 기존 2개에서 3개로 확대하고, 좌회전·유턴 포켓차로를 운영한다. 직진 차량이 이전보다 여유 있게 교차로를 통과할 수 있게 되면서 통행 상황이 더욱 원활해질 것으로 보인다.

또한 양천향교역 교차로는 마곡지구 방향 직진 신호시간을 약 4초가량 연장해 차량 흐름 개선 효과를 높였다.

김상신 서울시 교통운영과장은 “차로 운영 개선과 신호 조정 등을 통해 차량정체가 발생하는 구간의 통행 여건을 지속해서 개선하고 있다”며 “앞으로도 차량정체 완화뿐 아니라 운전자의 안전과 편의까지 함께 고려한 현장 중심의 교통 개선을 이어가겠다”고 말했다.