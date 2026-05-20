[헤럴드경제=정목희 기자] 스페이스X가 한국시간 오는 22일 차세대 우주선 스타십의 12번째 무인 시험비행에 나선다고 로이터통신이 19일(현지시간) 보도했다. 새롭게 업그레이드된 ‘스타십 V3’의 첫 비행으로, 다음 달로 예상되는 기업공개(IPO)를 앞둔 핵심 시험대가 될 전망이다.

스타십 V3는 달·화성 유인 탐사 임무 지원을 목표로 설계됐다. 33개의 랩터 엔진을 개량해 무게를 줄이는 동시에 추력을 높였고, 우주 공간에서 선간 도킹과 연료 보급, 기동성 향상 기능도 새롭게 적용됐다.

완전 재사용이 가능한 구조를 채택해 발사 비용을 크게 절감할 수 있는 점도 특징이다. 이는 스타링크 위성 사업 확대와 궤도 데이터센터 구축 등 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 우주 사업 구상을 뒷받침하는 핵심 기술로 평가된다.

이번 발사는 텍사스주 스타베이스의 새 발사대에서 처음 이뤄질 예정이다.

스페이스X는 이번 시험에서 기체 회수는 시도하지 않는다. 슈퍼헤비 부스터는 발사 약 7분 후 멕시코만에, 스타십 본체는 약 1시간 후 인도양에 각각 착수할 예정이다. 발사 후엔 스타링크 시뮬레이터 20기와 열 차폐막 관측용 위성 2기를 방출한다.

시장조사업체 피치북의 프랑코 그란다 선임 분석가는 “이번 비행이 스페이스X 일정표에 남은 IPO 전 촉매제 가운데 가장 중요하다”고 말했다. 스페이스X는 1조7500억 달러 기업가치를 목표로 다음 달 IPO를 추진 중이다.