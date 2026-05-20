금천에서 살아온 삶의 이야기를 스스로 사진과 글로 기록 6~10월 매월 한 차례 기록물 제작…“개인과 지역이 깊이 연결되는 계기”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 6월7일까지 ‘은빛추억기록단’ 2기 참여자를 모집한다.

‘은빛추억기록단’은 50대 이상의 금천 지역주민들이 참여해 금천에서의 삶과 기억을 사진과 글로 기록하는 프로그램이다. 참여자들은 금천에서 살아온 시간과 경험을 되돌아보며, 이를 다양한 형식의 기록물로 제작한다.

프로그램은 6월 20일부터 10월 24일까지 매월 셋째 주 토요일 오전 10시부터 12시까지 금천구공동체경제통합지원센터에서 진행된다.

총 5회인 프로그램을 내용에 따라 구체적으로 살펴보면 ▷금천과 나의 삶을 돌아보는 회고 활동 ▷동네의 기억을 지도와 글로 표현하는 작업 ▷금천에서 만난 사람들을 기록하는 작업 ▷과거·현재·미래를 잇는 기록 작성 ▷원고를 다듬어 한 권의 책으로 완성하는 과정 등으로 구성됐다.

특히 ‘희로애락 그래프’, ‘동네 기억 지도’, ‘인물 기억 카드’ 등 다양한 방식의 기록 활동과 함께, 인공지능(AI)을 활용한 추억 복원 체험 등도 포함되어 참여자들이 보다 입체적으로 자신의 삶을 정리할 수 있도록 도울 예정이다.

구는 프로그램 참여를 위해 10명 내외의 인원을 모집한다. 금천구에 거주하는 50대 이상 지역주민이라면 누구나 신청할 수 있다.

참여하고 싶으면 6월 7일까지 금천구공동체경제통합지원센터를 방문해 신청하거나 전화 또는 링크를 통해 온라인 신청하면 된다.