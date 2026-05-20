맞춤형 플랫폼 ‘노원GPT’ 개시… 두 달 만에 전 직원 절반 이상 가입하며 큰 호응 안전·건축 등 전문 실무부터 홍보 콘텐츠 기획까지… 데이터 기반 과학 행정 구현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구가 생성형 AI를 행정망에 도입하고 실무 적용과 직원 교육을 병행, 공직사회의 일하는 방식을 바꾸는 ‘스마트 혁신 행정’을 본격화하고 있다.

구는 지난 3월 전 직원 대상 맞춤형 생성형 AI 플랫폼 ‘노원GPT’ 서비스를 시작했다. 5월 현재 전체 현원 1606명 중 863명이 가입해 직원 절반 이상이 활용하고 있으며, 반복 업무와 대규모 자료 처리에 소요되던 행정력을 줄이고 업무 효율을 높이는 기반이 되고 있다.

이번에 도입된 AI 기술은 단순 업무 대체에 그치지 않고, 데이터 기반의 객관적인 분석과 기획이 필요한 전문 실무 영역에 복합적으로 적용되어 행정의 정확성을 높이는 데 기여하고 있다.

특히 안전 관리 분야의 경우 다중 인파가 몰리는 지역 축제나 옥외 행사의 안전관리 계획을 수립할 때 AI 기술을 통해 공간 밀집도를 정밀하게 예측하고 인원을 추산하는 등 과학적인 예방 행정 시스템을 구축했다.

건축·토목 분야에서도 시공사가 제출한 복잡한 도면 파일을 검토, 이를 동영상 기록 관리 매뉴얼과 상호 매칭·분석하는 전문 검토 작업에 AI를 접목하여 업무의 정밀함을 더했다.

이외도 청년 금융 클래스 등 구민 중심의 맞춤형 정책을 알리기 위한 유튜브 쇼츠 영상 기획이나, 다채로운 행사 홍보물의 디자인 개발 등 직관적인 결과물을 도출하는 데도 AI를 적극적으로 활용하고 있다.

구는 이러한 스마트 행정이 일회성 시도에 그치지 않고 조직 전체의 체질 개선으로 이어지도록 체계적인 단계별 직원 교육을 병행하고 있다.

연초에는 최신 기술 동향을 파악하기 위해 ‘트렌드 코리아’ 공저자 최지혜 박사의 강연과 IT커뮤니케이션연구소 김덕진 소장의 ‘AI 트렌드&활용백과’ 교육 등을 망라한 ‘트렌드 분석 능력 향상 교육’을 진행해 기술적 흐름에 대한 이해도를 높였다.

나아가 5급 이상 간부 공무원을 대상으로 한 ‘행정 리더를 위한 생성형 AI 이해’ 과정부터, 6급 이하 실무 직원을 위한 AI를 활용한 보고서 작성 및 영상 콘텐츠 제작 등 직급별·직무별 맞춤형 실습 교육을 지속적으로 추진하여 현업 적용을 돕고 있다.

오승록 노원구청장은 “생성형 AI는 단순한 업무 보조 수단을 넘어 행정의 정확성과 속도를 높이는 중요한 도구”라며 “AI를 통해 확보한 행정 역량을 구민의 일상을 더 세심하게 살피는 현장 중심 행정으로 이어가겠다”고 말했다.