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[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 18일(현지시간) 이란에 대해 예정된 공격을 미루겠다고 발표한 것과 관련해, 이튿날인 19일 공격 보류는 2~3일 혹은 다음주 초까지 등 일정 기간에만 해당한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진을 만나 중동 여러 국가 정상들의 요청으로 이란 공격을 보류한 것이라고 재차 주장하면서 “그들이 2∼3일 정도만 줄 수 있느냐고 했다. 나는 이틀이나 사흘, 아마도 금요일, 토요일, 일요일, 아니면 다음주초 등 일정한 기간을 말하는 것”이라고 했다.

본래 19일로 예정됐던 이란 공격을 보류했지만, 2~3일 동안 혹은 다음주 초까지 협상에 진척이 없으면 공격을 재개할 수 있다는 것이다.

한편, 미 정치전문매체 악시오스는 이날 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 보류를 사회관계망서비스(SNS)로 공표한 지 몇 시간 후에 안보팀 회의를 소집해 군사 선택지에 대한 보고를 받았다고 보도했다. 보도에 따르면 트럼프 대통령이 공격 재개도 진지하게 고려하고 있는 것으로 보인다.