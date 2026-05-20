[헤럴드경제=이명수 기자] 국내 난임 시술 건수가 최근 4년 사이 40% 가까이 늘어난 것으로 집계됐다.

20일 건강보험심사평가원에 따르면 2023년 전체 난임 시술 건수(시술 중단 포함)는 20만3천101건으로, 2019년(14만6천354건)보다 38.9% 늘었다.

시술별로 보면 인공수정은 같은 기간 3만5천964건에서 3만1천591건으로 12.2% 줄었으나 체외수정은 11만390건에서 17만1천510건으로 55.4% 늘었다.

2023년 전체 시술 가운데 난임 원인이 한 가지인 경우는 67.5%였다. 통계 관리를 위해 난임 원인은 모두 8가지로 나뉘는데, 이 원인이 2가지 이상인 경우 복합 원인으로 분류된다.

난임 시술을 한 의료기관은 총 204곳으로, 이 가운데 의원(112곳)에서의 시술이 13만560건(64.3%)으로 절반을 넘었다.

난임 시술 의료기관은 수도권(96곳)에 절반 가까이가 몰려 있고, 그다음으로 경상권(50곳), 충청권(27곳), 전라권(21곳), 강원(7곳), 제주(3곳) 순이었다.

2023년 난임 시술을 받은 여성은 모두 7만7천660명이었다.

연령별로는 35∼39세가 36.6%로 가장 많았다. 이어 30∼34세(31.4%), 40∼44세(23.4%) 순이었다. 전체 시술 인원 중 35∼44세가 60.0%를 차지했다.

이들 난임 시술 대상자의 평균 연령은 37.3세로, 2022년(37.9세)보다 0.6세 어려졌다.

2023년 난임 시술을 받은 이들 중 시술 전에 자연 임신을 3년 이상 시도한 경우가 39.1%(3만362명)로 가장 많았다. 1년 이상∼2년 미만 자연 임신을 시도하다가 난임 시술을 받은 경우는 29.3%(2만2천749명)였다.

난임 시술은 2017년 10월부터 건강보험을 적용받고 있다.

2024년 11월부터는 난임 시술 횟수 기준을 ‘난임부부 당’에서 ‘출산 당’으로 바꿔 인공수정은 5회, 체외수정은 20회까지 지원한다. 진료비 중 본인부담률은 연령 구분 없이 30%다.