[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 일본이 원유·석유제품 스와프 체계 구축을 추진키로 했다. 중동 전쟁 장기화로 에너지 수급 불확실성이 커지자 한일 양국이 에너지 안보 공조에 나선 것이다.

20일 산업통상부에 따르면 전날 경북 안동에서 열린 한일 정상회담을 계기로 산업부는 일본 경제산업성과 이 같은 내용의 에너지 안보 및 공급망 회복력 협력 강화 방안을 담은 공동 협력 방안을 마련했다.

우선, 원유·석유제품 분야에서 어느 한쪽에 공급 차질이 발생할 경우 물량을 서로 융통하는 스와프 체계를 구축하기로 했다.

수급 위기 상황 발생 시 불필요한 수출 제한 조치를 자제하고, 원유 조달과 운송 분야에서도 긴밀히 협력해 주요 자원 생산국과의 협상력과 물류 안정성을 함께 높인다는 구상이다.

각각 세계 3위, 2위의 액화천연가스(LNG) 수입국인 한일 양국은 LNG 수급 협력도 강화한다. 지난 3월 14일 한국가스공사와 일본 에너지 기업 JERA가 체결한 ‘LNG 수급 협력을 위한 협약서’를 발판 삼아 양국 정부는 LNG 수급 안정을 위한 협력 관계를 더욱 발전시킬 계획이다.

핵심 산업 분야에서의 공급망 회복력을 높이기 위한 위기 대응 메커니즘도 정교해진다.

양국 정부는 지난 3월 김정관 산업부 장관과 아카자와 료세이 경제산업성 대신이 체결한 ‘한-일 공급망 파트너십’을 기반으로 공급망 회복력 협력을 한층 강화하기로 했다.

또 협력의 범위를 아시아 지역 전역으로 넓힌다. 일본이 제안한 ‘아시아 에너지·자원 공급망 강화 파트너십(POWERR Asia)’ 구상을 통해 비축 분야를 포함한 다양한 영역에서 공동의 협력 가능성을 모색할 예정이다.

이를 위해 산업통상부와 경제산업성은 양측 고위급 인사가 참여하는 ‘한일 산업통상정책대화’를 출범시키고 정부 간 논의를 정례화하기로 했다.

산업부 관계자는 “불확실성이 증대되는 상황 속에서 에너지 안보 및 공급망 회복력 분야의 협력 강화를 추진할 필요성에 대해 인식을 같이했다”면서 “양 정상 간 논의의 후속 조치를 구체화하기 위해 실질적 협력 방안을 공동으로 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.