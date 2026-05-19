[헤럴드경(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 인천 남항 서부두 ‘항만시설 사용 입찰 공고’를 실시한다.

이번 입찰 대상 부지는 인천광역시 중구 항동7가 109(7728.7㎡)와 109-1(1400.0㎡) 등 총 2개 필지다.

IPA는 해당 부지를 인천항 수출입 화물 처리 및 주차장 등 지원시설 용도로 활용할 사업자를 공개경쟁 방식으로 선정할 계획이다. 선정된 사업자의 사용 기간은 계약체결일로부터 최대 5년이다.

입찰은 한국자산관리공사의 전자자산처분시스템 ‘온비드(Onbid)’를 통해 최고가 입찰 방식으로 진행된다.

대상 필지별 세부 조건은 ▷인천 중구 항동7가 109(대상부지 7728.7㎡), 예정각격 약 3억800만원 ▷인천 중구 항동7가 109-1(대상부지 1400.0㎡, 예정각격 약 5300만원이다.

입찰에 참여하고자 하는 사업자는 본인이 입찰한 금액의 5% 이상을 입찰보증금으로 납부해야 한다.

입찰 일정은 20일부터 6월 9일까지 공고 후 6월 10일 입찰서류 제출 및 보증금 납부를 거쳐 6월 11일 개찰이 진행된다.