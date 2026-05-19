부산·인천·제주 등 12개 항만서 민관 합동훈련 실시 카페리 전기차 화재설비 의무화 이후 첫 전국 단위 점검

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 선박 내 전기자동차 화재 대응 역량 강화를 위해 전국 주요 항만에서 민관 합동훈련에 나선다. 전기차 해상 운송이 늘어나는 가운데 화재 발생 시 대형 해양사고로 번질 가능성이 크다는 판단에서다.

해양수산부는 오는 10월 30일까지 부산·인천·제주 등 전국 12개 주요 항만에서 카페리여객선 전기차 화재 대응 민관 합동훈련을 실시한다고 19일 밝혔다.

훈련에는 지방해양수산청과 해양경찰청, 소방당국, 한국해양교통안전공단, 한국선급, 해운조합, 선사 등이 참여한다.

정부는 선박 특성상 차량이 밀집 적재되는 구조여서 전기차 화재 발생 시 주변 차량으로 불이 번질 가능성이 높다고 보고 있다. 특히 항해 중에는 외부 구조기관의 신속한 지원이 어려워 초기 진화에 실패할 경우 대형 해양사고로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

이에 해수부는 2023년부터 매년 전국 주요 항만에서 전기차 운송 선박 대상 현장 대응훈련을 실시하고 있다.

올해는 지난달부터 카페리 여객선의 전기차 화재 대응설비 비치가 의무화된 이후 처음 진행되는 전국 단위 훈련이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

개정된 선박소방설비기준에 따라 카페리 선박에는 상방향·측면·내부 물분사 장치 중 하나 이상의 설비와 소방원장구, 질식소화덮개 등을 갖춰야 한다.

이번 훈련에서는 선원들이 실제 화재 대응 장비를 직접 사용해보는 실습 중심 훈련이 진행될 예정이다. 해경과 소방당국 등 관계기관 간 협력 체계 점검도 함께 이뤄진다.

황종우 해수부 장관은 “전기자동차 해상 운송 증가로 선박 내 화재 대응체계 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “실제 재난 상황에서 국민 생명과 재산을 보호할 수 있도록 현장 중심 훈련을 지속 추진하겠다”고 말했다.