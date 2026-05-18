‘기본질서 Re-디자인’ 중간 성과 발표

[헤럴드경제=김아린 기자] 서울 경찰이 서울 시민들의 제보를 바탕으로 학교 주변 유해 업소를 단속하고 치안 불안 구역에 안전 시설을 늘리는 등 ‘공감치안’ 활동을 확대하고 있다.

서울경찰청은 18일 이 같은 내용의 ‘기본질서 리(Re)디자인’ 프로젝트 중간 추진 성과를 발표했다.

서울청은 지난 2월 1일부터 지난달 15일까지 온·오프라인 채널을 통해 일상 생활 속 안전과 관련한 불편·불안 요인 등에 대해 서울 시민들의 다양한 의견을 수렴했다. 이를 토대로 시민들이 불편·불안해 하거나 위험하다고 느끼는 지점들에 대해 경찰과 서울시, 주민 대표 등이 함께 진단 후 개선을 추진했다.

그 결과 지난 10주간 접수된 2256건 가운데 79%인 1802건에 대한 개선을 마쳤다. 분야별로 살펴보면 환경 개선이 952건으로 가장 많았고 단속 강화 436건, 홍보·교육 요청 868건 순이었다.

이 기간 내 경찰이 처리한 환경 개선 관련 시민 의견은 폐쇄회로(CC)TV 등 안전 시설물 설치와 공·폐가 개선, 흡연부스 설치 등이 있었다. 시민 요청에 따라 음주 소란 등 무질서나 불안감 조성 행위, 불법 전단지 배포, 유해 업소 등에 대한 단속 강화도 실시했다.

서울청은 리디자인 추진으로 인한 치안 효과도 확인할 수 있었다고 평가했다. 리디자인 시행 기간 동안 전체 112 신고는 직전 해 같은 기간 대비 6.2% 감소한 것으로 나타났다. 특히 불안 민원 등의 경우 1년 전에 비해 14.1% 줄었다.

또 추진 기간 학교 주변 유해 업소에 대한 단속을 총 92건 진행했는데, 이는 지난해 대비 37% 증가한 수치다. 강남 일대 청소년 유해물인 불법 전단지를 대량 살포한 총책 등 일당 8명을 체포하는 등 성과도 거뒀다.

박정보 서울청장은 “리디자인 프로젝트는 시민들이 일상에서 느끼는 작은 불편과 불안을 시민 의견을 직접 청취해 개선해 나간다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “그간의 추진 성과를 토대로 지자체 협업, 관련 조례 제·개정을 통해 지속해 나가겠다”고 밝혔다.