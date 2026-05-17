상품권으로 2만원 주문 시 5000원 할인쿠폰 선할인·페이백·쿠폰 중복적용…“40% 할인” 내달 말까지 월·화 포장 주문 추가 3000원 할인

[헤럴드경제=신상윤 기자] 공공배달 애플리케이션 ‘서울배달+땡겨요’에서 서울사랑상품권으로 2만원 이상 주문하면 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 기존 할인과 중복 적용하면 할인폭이 최대 40%나 된다고 서울시는 전했다.

서울시는 18일 시작되는 고유가 피해지원금 신청에 맞춰 고유가·고물가 여파로 높아진 외식비 부담을 고려해 공공배달 플랫폼 서울배달+땡겨요와 지역화폐 서울사랑상품권을 연계한 할인 혜택을 확대한다고 17일 밝혔다.

서울배달+땡겨요는 민간 배달앱 대비 낮은 2% 중개수수료를 기반으로 소상공인 부담을 줄이고 시민에게는 다양한 할인 혜택을 제공하는 앱이다. 기존 자치구별 배달전용상품권(자치구 땡겨요상품권)과 달리 서울 전역의 서울배달+땡겨요 가맹점 어디서나 사용할 수 있는 온라인 전용 상품권이다.

서울배달+ 땡겨요에서 서울사랑상품권으로 2만원 이상 주문한 고객은 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 또 다음달 말까지 매주 월·화요일 2만원 이상 포장 주문하면 추가로 3000원 할인 쿠폰이 제공된다.

앞서 서울시는 11일 500억원 규모의 ‘온라인 광역 서울사랑상품권’을 발행했다. 상품권 구매 즉시 10% 선할인이 적용되며, 결제금액의 5%를 페이백으로 추가 환급받을 수 있어 최대 15% 수준의 할인 효과를 누릴 수 있다. 여기에 더해 2만원어치 주문해 5000원(결제액의 25%) 할인쿠폰을 받으면 최대 할인 폭이 40%에 달한다고 서울시는 설명했다.

이벤트 쿠폰과 결제 환급은 선착순 제공되며 예산이 소진되면 조기 종료된다. 시는 “서울사랑상품권을 보유한 시민이라면 혜택이 집중된 기간 내 서울배달+땡겨요를 활용하는 것이 유리하다”고 권고했다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “지역화폐와 공공배달 앱을 연계한 이번 혜택 확대를 통해 시민들은 외식·배달비 부담을 덜고, 소상공인은 매출 확대 효과를 기대할 수 있을 것”이라며 “고유가 피해지원금을 서울사랑상품권으로 신청하면 다양한 할인 혜택까지 함께 누릴 수 있는 만큼, 서울사랑상품권을 많이 사용해주시길 바란다”고 말했다.