필름·용기·파우치 원료 불안…정부, 현장점검 강화 aT에 애로신고 창구 통합…중소 식품업체 대응 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안 여파가 라면과 과자, 음료 포장재 시장까지 번지고 있다. 석유화학 원료 수급 불안과 물류비 상승이 겹치면서 식품업계에서는 포장재 공급 차질 우려가 커지는 분위기다.

농림축산식품부는 14일 식품 포장재 제조업체 현장점검을 강화하고 중동 전쟁 관련 애로신고 창구를 한국농수산식품유통공사(aT)로 통합 운영한다고 밝혔다.

식품 포장재는 대부분 석유화학 원료를 기반으로 생산된다. 최근 중동 정세 불안으로 나프타 등 석유화학 원료 수급 우려와 국제 물류비 상승이 겹치면서 식품업계 부담도 커지고 있다.

특히 라면과 과자, 빵, 음료, 즉석식품 등은 필름류와 용기류, 파우치류 사용 비중이 높아 포장재 공급 문제가 장기화할 경우 생산 차질과 원가 부담으로 이어질 가능성이 제기된다.

농식품부는 현재 포장재 제조업체를 대상으로 원료 확보 상황과 생산·납품 동향을 집중 점검하고 있다. 식품기업 공급 차질 여부와 과도한 선구매, 가수요 발생 가능성도 함께 들여다보고 있다.

정부는 그동안 협회별로 운영되던 애로신고 창구도 aT로 일원화했다. 협회에 가입하지 않은 소상공인과 중소 식품기업도 포장재 수급 문제와 물류비 부담 등을 보다 쉽게 신고할 수 있도록 하기 위해서다.

접수된 애로사항은 관계부처와 공유해 대응 방안을 마련할 계획이다. 정부는 특정 포장재 품목에서 공급 차질 우려가 확인될 경우 추가 대응에도 나설 방침이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “포장재는 식품 생산과 유통에 필수적인 기반 자재”라며 “수급 불안이 식품 가격 상승으로 이어지지 않도록 선제 대응을 강화하겠다”고 말했다.