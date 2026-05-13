[헤럴드경제=김아린 기자] 나경원 국민의힘 의원이 김용범 대통령실 정책실장의 ‘국민 배당금’ 논란과 관련해 이재명 대통령을 강하게 비판했다.

이재명 대통령은 13일 X(옛 트위터)를 통해 일부 언론이 김 실장의 국민 배당금 발언을 음해하고 있다며 “여론조작용 가짜뉴스”라고 지적했다.

이를 두고 나 의원은 같은 날 자신의 페이스북에 “김 실장의 개인 의견이라고 청와대 대변인이 끊어 내려다 안되니 대통령이 직접 나서서 아예 가짜뉴스라고 한다”며 “‘죄 지우기’에 이어 ‘말 지우기’까지 하는 것”이라고 꼬집었다.

나 의원은 “대통령의 눈에는 김 실장 글에 적힌 ‘초과 이윤’ ‘초과 이익’이 보이지 않는 것인가”라며 “가짜뉴스로 겁박해 국민 입을 틀어막으면 김 실장이 내뱉은 말을 지울 수 있을 거라 생각하는가”라고 했다.

이어 “대통령이 직접 나서서 ‘실드’를 친다는 것은 결국 김 실장 개인의 일탈이 아닌 ‘이재명 정권의 기획’임을 자인한 셈”이라고 주장하면서 “이재명 대통령은 시장을 망치고 국부를 유출시킨 정책실장을 즉각 경질하라”고 했다.

김 실장은 전날 페이스북을 통해 “인공지능(AI) 시대 과실은 특정 기업만의 결과가 아니다”라며 “그 과실의 일부는 전 국민에게 구조적으로 환원돼야 한다”고 했다. 그러면서 “그 원칙에 가칭 ‘국민 배당금’이라는 이름을 붙이고자 한다”고 했다.