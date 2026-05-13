한은 ‘통화 및 유동성’ 통계 발표 3월 전체 통화량 18조5000억원↑

[헤럴드경제=김벼리 기자] 올해 3월 통화량이 18조원 넘게 늘면서 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 단기 금융상품과 기업 예금을 중심으로 늘었다.

한국은행이 13일 발표한 ‘통화 및 유동성’ 자료에 따르면 지난 3월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4132조1000억원으로 전월보다 18조5000억원(0.4%) 늘었다. 지난해 11월 이후 5개월 연속 증가세다. 수익증권을 포함한 ‘구 M2’는 전월 대비 0.6% 늘었다.

넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금 등 좁은 의미의 통화량인 M1 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.

특히, 초단기 금융투자 상품인 MMF가 12조4000억원 증가했다. 주식 거래가 늘면서 증권사 등 금융기관들이 일시적으로 보유한 세금 등 대기성 자금도 늘어 단기 자금 운용이 확대된 영향이라는 것이 한은의 설명이다.

수시입출식 저축성예금도 배당금 지급을 위한 기업 자금 유입 등에 6조5000억원 늘었다.

경제주체별로는 비금융기업(+34조9000억원)과 기타금융기관(+1조6000억원), 사회보장기구 및 지방정부(+2000억원)에서 증가했다. 가계 및 비영리단체는 13조1000억원 감소했다.

3월 M1도 1368조7000억원으로 전월보다 0.7%(10조1000억원) 증가했다.