지난 2월 창사이래 처음 AI 스타트업 인수 핵심 정보 수집·시장조치 검증에 AI 활용

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소가 창사 이래 처음으로 인수한 인공지능(AI) 스타트업 ‘페어랩스’와 협력해 인덱스(지수) 사업 경쟁력 강화에 나선다.

한국거래소는 인덱스 개발에 기초가 되는 산업분류체계 관리 전반에 페어랩스 AI 기술을 도입해 관리 프로세스를 자동화하고 있다고 13일 밝혔다.

특히 한국거래소는 페어랩스의 AI 기술을 활용, 최신 산업 트렌드와 신성장 테마를 적시에 반영한 ‘마이크로 섹터지수’ 개발까지 이어갈 계획이다.

마이크로 섹터지수는 기업 매출을 사업별로 세분화해 분류한 정보를 바탕으로, 특정 기술과 테마에 부합하도록 구성종목의 정확성을 높인 지수다.

한국거래소는 페어랩스를 외부 수익사업에 적극 활용할 계획이다. 특히 인덱스, 데이터 등 KRX 정보사업과 연계해 사업경쟁력을 강화한다.

또 국내외에서 발생하는 방대한 뉴스 속 핵심정보를 수집하는 데도 페어랩스의 기술을 활용하고 있다.

페어랩스가 최근 개발한 설루션은 상장기업의 중요정보를 AI가 실시간 포착, 실무자에게 즉시 전달한다. AI 기반의 정교한 문맥 추론을 통해 뉴스의 행간까지 읽어내는 것이 특징이다.

또 한국거래소는 시장조치 검증 절차에도 AI를 도입할 계획이다. AI가 공시 자료를 정밀 분석한 뒤 익일 관리종목 지정·해제 등 시장조치가 필요한 종목을 체크해 리포트를 제공하는 기능을 개발한다.

앞서 한국거래소는 지난 3월 코스닥상장사 에스씨엠생명과학(현 풍전약품)에 대한 관리종목 해제 실수를 한 바 있다. 이에 주가가 급등락 반복했고, 한국거래소는 이에 대한 투자자 손해배상을 진행 중이다. 이번 AI 도입으로 시장조치 검증 절차에 정확성이 높아질 것이란 기대가 나온다.

페어랩스는 자체적인 성과도 내고 있다. 최근 문화체육관광부 등이 추진하는 41억원 규모의 ‘문화기술(CT) 연구개발 사업’ 주관 기관으로 최종 선정됐다. 페어랩스는 데이터 수집 등 핵심 공정 전반을 주도하는 한편, 전체 프로젝트를 진행하는 총괄 역할(PM)을 담당한다.

한국거래소 관계자는 “페어랩스와의 협업으로 상장 공시 및 시장 운영의 정확성과 신뢰성이 한층 높아질 것”이라며 “페어랩스가 금융 영역을 넘어 다양한 산업 분야에서 AI 성과를 창출하는 전문기업으로 성장할 수 있기를 기대한다”고 말했다.