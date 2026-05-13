설계·시공·준공 통합 관리 체계 구축 AI 기반 품질 관리 분석 시스템 도입

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 설계·시공·준공 등 건설 전 과정을 대상으로 품질관리 체계를 전면 강화한다. 사후 대응 중심으로 이뤄지던 관리에서 벗어나 디지털·인공지능(AI) 기반의 사전 예방 중심 품질관리를 운영한다는 방침이다.

롯데건설은 사전 예방 중심 품질관리로의 패러다임 전환을 위해 최근 전사 차원의 ‘하자저감 태스크포스(TFT)’를 신설했다고 13일 밝혔다.

고객서비스(CS)부문·건축공사부문·기전부문·기술연구원 등 핵심 조직이 참여하는 TFT는 설계·시공·준공의 전 단계에 걸쳐 동일한 기준을 적용하고, 현장 간의 품질이 일정하도록 ‘기본의 재정립’과 ‘데이터 기반 관리’를 핵심으로 업무를 수행한다.

롯데건설은 표준시방서를 바탕으로 기술 기준을 일제히 정비했다. 입찰 및 현장설명서 기준을 보완하고, 건설 과정 전 단계 세부 지침을 실무 수준으로 구체화했다.

AI 기반 품질관리 기술도 본격 도입된다. 모바일과 웹으로 수집된 현장 점검 데이터를 AI가 분석해, 주요 품질 이슈 발생 가능성을 사전에 찾아낸다. 과거 개별적으로 관리되던 데이터가 하나로 축적되면서 현장별 위험 요소와 반복되는 하자를 자동으로 예측할 수 있게 된 것이다.

점검 방식 또한 ‘통합 체크리스트’ 기반으로 표준화된다. 이를 바탕으로 점검 결과의 신뢰도를 높이고 현장 간의 품질 편차를 크게 줄일 것으로 기대된다. 모든 결과는 담당자에게 실시간으로 공유돼 즉각적인 조치로 이어진다.

롯데건설은 시공 이력과 품질 데이터를 통합 관리하는 시스템을 구축하고 있다. 전 과정에서 발생한 데이터를 AI가 분석해 다시 기술 기준에 반영하는 선순환 구조인 ‘피드백 루프’를 도입해, 지속적인 품질 개선이 이뤄지도록 했다.

롯데건설은 향후 기술표준 정비, 통합 품질점검 운영, AI 기반 분석 고도화, 준공도서 관리 시스템 구축 등을 단계적으로 추진할 예정이다. 현장 내 품질체험관도 운영하면서 사원 및 대리급을 대상으로 한 ‘체험형 실무교육’을 강화하는 등 현장 중심의 품질관리 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.