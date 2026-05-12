저항과 본질 강조 5·18 민주묘지 참배도

[헤럴드경제=김광우 기자] 민희진 오케이레코즈 대표가 12일 광주를 찾아 5·18의 발원지 전남대학교에서 특강을 진행했다.

연합뉴스에 따르면 민 대표는 이날 전남대 용지관 컨벤션홀에서 가진 강연에서 “항쟁이 있어야 변화가 있다. 성공으로 끝나지 못했다고 해도 저항은 세상에 전달하는 의의가 크다”며 ‘저항’으로 대표되는 오월정신을 언급했다.

전남대 5·18연구소가 창립 30주년과 5·18 민주화운동 46주년을 기념해 마련한 강연장에는 복도까지 학생들과 시민들로 가득 찼다.

민 대표는 5·18에 대해 “있었던 사실이고 역사”라며 “이걸 정치적으로 다르게 해석하고 다른 얘기를 하는데, 국민이 이 역사를 외면하면 안 된다”고 밝혔다.

하이브 산하 레이블인 어도어의 대표로 뉴진스를 론칭한 후 경영 분쟁을 겪고 독립 레이블을 설립한 이유와 관련해서는 본질을 강조했다.

민 대표는 “저는 음악이 하고 싶어서 레이블을 했다. 기본이 탄탄하면 그 자체만으로도 산업이 될 수 있고 결국 본질에 집중하는 사람이 큰 흐름을 바꿀 수밖에 없다”고 주장했다.

이어 “자본의 힘이 창작의 영역을 휘두르려 할 때 이를 막고 아티스트를 보호할 최소한의 방어막이 필요하다고 생각했다”고 덧붙였다.

지역 현안인 한국예술종합학교의 광주 이전에 대해서는 반대 의견을 피력했다.

그는 “정치인과 예술인은 뇌 구조가 달라 말도 안 되는 정책이 나오기도 한다”며 “예를 들어 갑자기 한예종을 광주로 이전하는 것은 반대다. 인위적인 건 항상 문화에서 도태되고 대중에게 외면받는다”고 주장했다.

민 대표는 강연에 앞서 5·18 국립민주묘지도 참배했다.