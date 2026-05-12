“휴업수당 70% 적용땐 월 140만원…다른 일 찾기도 어려워”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 민주노총 마트노조 홈플러스지부는 12일 “홈플러스가 잠정 휴업 점포 직원에게 약속한 전환 배치 계획을 하루 만에 철회했다”며 “이는 직원과 국민을 기만하는 사기극”이라고 비판했다.

마트노조에 따르면 홈플러스는 휴업 점포 직원 중 근무 희망자를 타 매장으로 전환 배치하겠다고 공언했으나 “상품 납품 여건상 추가 인력 수용이 어렵다”며 돌연 철회를 통보했다. 홈플러스 매장 직원 대다수가 최저임금 수준의 급여를 받고 있어 휴업수당 70%를 적용할 경우 월 수령액이 140여만원에 불과하다. 취업규칙상 이중취업 금지조항도 있어 다른 일을 찾기도 어려운 상황이다.

마트노조는 “전환 배치 약속을 철회하고 이중취업까지 봉쇄하면서 직원들은 퇴직 후 실업급여에 의존해야 하는 막막한 처지에 놓였다”면서 이중취업 금지 예외 적용 등 실질적인 생계 보장 대책을 촉구했다.

마트노조는 또 홈플러스 익스프레스 부문의 선임 이상 직원을 대상으로 한 희망퇴직 기습 발표에 대해서도 반발했다. 마트노조는 “인수자가 100% 고용승계를 책임지지 않는 상황에서 인수 전부터 구조조정을 선행해 비용과 책임을 홈플러스와 노동자에게 전가하려 한다”고 주장했다.

홈플러스는 앞서 지난 8일 전체 104개 대형마트 매장 중 37개 매장의 영업을 7월 3일까지 잠정 중단한다고 밝혔다. 이어 해당 점포 직원에게는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하고, 희망자에 한해 타 매장으로 전환 배치하겠다고 발표했다.