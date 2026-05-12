디지털 교육 콘텐츠·연수 인프라 소개 부스 운영

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대그룹이 국내 최대 직장인 컨퍼런스 ‘원티드 하이파이브 2026’에 참가해 AI 시대 미래 인재 육성 전략과 조직 경쟁력 강화 방안을 공개했다.

현대그룹은 오는 13일까지 이틀 동안 서울 코엑스 오디토리움과 그랜드볼룸에서 열리는 ‘원티드 하이파이브 2026’에 참여한다고 12일 밝혔다. 원티드랩이 2018년부터 개최해 온 ‘하이파이브’는 HR 담당자와 직장인 실무자들이 참여하는 국내 대표 직장인 컨퍼런스다.

현대그룹은 이번 행사에서 현대경제연구원, 블룸비스타호텔앤컨퍼런스와 함께 온·오프라인 교육 서비스와 기업 연수 인프라를 소개하는 홍보부스를 운영한다.

행사 첫날인 ‘HR 데이’에는 최낙환 현대그룹 인재개발센터장이 ‘변화 속에서 학습하고 진화하는 리더십 메커니즘’을 주제로 강연에 나선다. 최 센터장은 강연에서 인공지능(AI) 시대 조직문화 속에서 리더십 원칙과 행동 체계의 중요성, 실행 중심 조직 운영 방향 등을 소개한다.

홍보부스에서는 현대경제연구원이 운영 중인 디지털 원격훈련 아카이브와 AI 특화 교육 프로그램 체험 기회도 제공한다. 현장 방문객에게는 이벤트를 통해 현대그룹 기념품도 증정한다.

현대그룹 관계자는 “AI와 디지털 전환이 가속화되는 시대에는 사람과 조직의 학습 역량이 기업 경쟁력을 좌우한다”며 “변화에 유연하게 대응하고 스스로 진화할 수 있는 학습형 조직 구축과 미래 인재 육성을 지속 추진할 계획”이라고 말했다.

한편, 현대그룹은 지난해부터 그룹 임직원을 대상으로 AI 역량 강화 온라인 교육 프로그램을 운영 중이다. 현대경제연구원은 2018년 이후 직무교육 분야에서 민간기업과 공공기관 등 누적 1만여 개 고객사를 확보하며 교육 플랫폼 역량을 확대하고 있다.

현정은 현대그룹 회장도 올해 신입사원 격려사를 통해 “임직원의 성장이 곧 기업의 경쟁력”이라고 강조한 바 있다.