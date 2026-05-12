‘서울안심이’ 앱 연동 휴대용 비상벨 필요시 경찰 출동…이용자 73% 만족

최근 광주 여고생 묻지마 살인 등 강력범죄 사건이 잇따르고 있다. 이런 가운데 서울시가 도입한 휴대용 비상벨 ‘안심헬프미’ 신청이 급증하고 있다.

12일 서울시에 따르면 안심헬프미는 버튼을 누르기만 하면 바로 신고로 이어지는 비상벨이다. 2024년 도입 이후 총 11만개 넘게 배부됐다.

안심헬프미는 키링 형태로 제작됐으며 ‘서울안심이’ 애플리케이션과 연동한 뒤 버튼을 누르면 100㏈의 경고음을 울리며 이용자의 위치 정보와 긴급 상황이 최대 5명의 보호자와 자치구 폐쇄회로(CC)TV 관제센터에 실시간 전송된다. 긴급도에 따라 버튼을 4회 이상 짧게 누르면 무음 신고도 가능하다.

서울시 집계에 따르면 안심헬프미는 도입 첫해인 2024년 5만개, 지난해 5만377개가 각각 배부됐다. 올해에도 이달 7일까지 배부량이 1만3843개나 된다. 올해 신청 건수는 2만824개로, 추후 배부량은 훨씬 늘어날 전망이다.

안심헬프미를 통한 신고 건수는 2024년 624건, 지난해 693건이었다. 올해에는 7일까지 858건이었다. 경찰이 출동한 사례는 총 20여건이다.

시민만족도 조사에서도 긍정적인 반응이 나타났다. 2024년 조사 결과 안심헬프미를 받은 시민 73.2%가 ‘만족한다’고 답했고, 56%는 ‘혼자 길을 걸을 때 두려움이 줄었다’고 했다. 서울시는 최근 청소년 안전을 위해 23개 중·고교에 안심헬프미 3000여 개를 집중적으로 지원하기도 했다. 박병국 기자