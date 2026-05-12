경남 장애 영유아 거주 시설에 AI 카메라 등 지원

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화비전이 첨단기술이 적용된 안전 시스템으로 사회에 기여하는 ‘비전지대’ 프로젝트를 이달부터 시작한다고 12일 밝혔다. 첫 사업으로 한화비전은 장애 영유아 시설에 인공지능(AI) 카메라 기반 보안 시스템을 지원했다.

한화비전의 비전지대 프로젝트는 ‘안전지대’를 차용, ‘첨단기술로 사회문제 해결과 긍정적 변화에 기여한다’는 뜻을 담았다. 첫 사업은 장애아동 40여명이 생활하는 경남 창원 소재 장애 영유아 거주시설인 초록나무(해강복지재단 시설)에서 시작한다. 양 기관은 지난 7일 김현섭 한화비전 경영지원실장과 조애리 초록나무 원장 등이 참석한 가운데 현판식을 진행했다.

장애 영유아 거주 시설은 대부분 도심 외곽에 위치해 시설 이탈과 같은 돌발상황이나 외부 침입 가능성이 있어 보안 시스템 구축이 절실한 상황이다. 한화비전은 이번 프로젝트를 통해 초록나무에 30대 가량의 인공지능(AI) 카메라와 저장장치, 모니터 등을 지원했다.

초록나무 지원 기기엔 쓰러짐, 배회 감지 등 AI 분석 기능 및 개인정보 보호를 위한 프라이버시 마스킹(Privacy Masking) 기능이 탑재됐다. 촬영 범위는 공용 공간으로 제한해 아이들의 사생활 보호도 신경 썼다. 일회성이 아닌 지속적 지원을 위해 무상 A/S 기간도 제한을 두지 않고 무기한 유지 보수를 지원한다는 방침이다.

한화비전은 이번 지원을 시작으로 다양한 지역에 안전 취약계층을 위한 비전지대를 구축한다는 계획이다. 한화비전 관계자는 “한화비전의 첨단기술을 통해 아이들이 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있게 돼 뜻깊다”면서 “앞으로도 사회에 기여할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.