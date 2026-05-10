신림권역(삼성동) 1호점 이어 봉천권역(청림동) 2호점 개소…도란도란존, 마음쉼터존 등 마련 남현동 일대 ‘이동형 마음편의점’ 병행 운영해 1:1 상담, 소모임 활동 등 균형있는 돌봄 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 서울마음편의점 1호점의 성공적 추진에 이어, 지난 6일 ‘관악2호점’ 개소식을 개최하고 본격적인 운영에 돌입했다.

개소식에는 관악구를 비롯한 사단법인 서울YWCA과 복지관 관계자, 지역 주민 등 약 50명이 참석해 서울마음편의점 관악2호점 개소를 축하했다. 행사는 현판식, 서울마음편의점 소개, 코너별 라운딩 순으로 진행됐다.

서울마음편의점은 고립·은둔 예방을 위한 ‘외로움 없는 서울’ 정책의 핵심사업으로, 주민 누구나 편의점처럼 부담 없이 방문해 자신의 이야기를 털어놓고, 외로움 자가 진단, 맞춤형 정보 등을 제공받을 수 있는 ‘일상적 마음 돌봄 공간’이다.

관악2호점은 청림동 서울YWCA봉천종합사회복지관 3층에 문을 열었다. 43㎡ 규모의 해당 공간은 무료로 라면·컵밥 등 간편식을 먹으며 일상 속 이야기를 나누는 ‘도란도란 ZONE’과 편백 건식 족욕, 인공지능(AI) 기반 1:1 맞춤형 상담을 제공하는 ‘마음쉼터 ZONE’ 등으로 구성됐다.

관악2호점 조성과 운영에는 풀무원식품㈜에서 후원한 서울라면·서울짜장을 비롯해 후원자들이 기부한 성금 200만 원 등이 활용됐다. 특히 배우 유지태는 지난 3월 방영된 한 예능 프로그램에서 받은 상금 100만 원을 후원, 관악2호점 개소 축하 영상을 통해 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.

아울러 구는 남현동 일대에도 별도 거점을 마련하고 1:1 상담과 소모임 활동 등을 지원하는 ‘이동형 마음편의점’을 병행 운영해 권역별 균형 있는 돌봄 서비스를 제공하고 주민 접근성을 높인다는 방침이다.

지난해 3월 성민종합사회복지관(호암로 549) 6층에 개소해 운영 중인 ‘서울마음편의점 관악1호점’은 올해 3월 말 기준 누적 이용자 수 2만2461명, 잇당(堂) 멤버십 가입자 수 1015명을 기록했다.

또 이용자 만족도 조사 결과 응답자의 89%가 “공간 이용이 일상 속 마음 돌봄에 도움이 됐다”고 답해 ‘지역 대표 마음 회복 인프라’로 자리매김했음을 입증했다.

구 관계자는 “향후 관악1호점과 2호점을 연계해 지역별 특성에 맞는 마음 돌봄 프로그램 운영을 강화할 것”이라며 “고립·은둔 예방부터 발굴, 돌봄까지 체계적인 ‘외로움 통합 대응 체계’를 구축해 나갈 계획”이라고 설명했다.