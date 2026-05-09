“다음 주 초 공식 출마회견 진행할 것”

[헤럴드경제=차민주 기자] 개혁신당 김성열 최고위원이 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한다. 앞서 하남갑에 출마한 이광재 더불어민주당·이용 국민의힘 후보와 삼파전을 벌일 전망이다.

9일 연합뉴스와 정치권에 따르면 개혁신당 지도부는 김성열 최고위원을 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마시키기로 결정했다. 김 최고위원은 이날 연합뉴스에 “다음 주 초 공식 출마회견을 할 것”이라고 말했다.

그는 “지금 하남갑에는 돈 받은 전과 4범 한 분, 윤석열 전 대통령의 계엄 호위무사 한 분이 나와 있는 상황”이라며 “하남 시민들이 정답지가 없는 시험을 치를 순 없다”고 했다. 하남갑에 출마한 더불어민주당 이광재·국민의힘 이용 후보를 겨냥한 발언이다.

이어 “넥스트 하남, 미래의 하남을 생각하는 후보로서 진심을 다하겠다”고 강조했다.

김 최고위원은 국민의당, 더불어민주당에서 국회의원 보좌관 등을 지냈다. 지난 2024년 창당된 개혁신당에 합류했다.