1분기 매출 6517억원…2분기 신작 온기 반영 당기순이익 2109억원…보유 자산 매각 영향 김병규 “기초 체력 유지”…신작 7종 추가 출격

[헤럴드경제=차민주 기자] 넷마블이 신작 출시와 자산 매각 영향으로 올해 1분기 전년 동기 대비 개선된 실적을 기록했다.

7일 공시에 따르면 넷마블의 이번 1분기 실적은 연결 기준 매출 6517억원, 영업이익 531억원으로 집계됐다. 이는 각각 전년 동기 대비 4.5%, 6.8% 오른 수치다.

넷마블은 신작 ‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: 오리진(Origin)’ 등이 이번 1분기에 출시되면서 매출이 전년 동기 대비 소폭 증가했다고 설명했다.

특히 해외 매출이 실적을 주효하게 견인했다. 해외 매출은 5122억원으로 기록되며 전체 매출 중 79%를 차지했다. 지역별 매출 비중은 ▷북미 41% ▷한국 21% ▷유럽 13% ▷동남아 12% ▷일본 7% ▷기타 6% 순으로 집계됐다.

다만 주요 신작이 분기 말에 출시됨에 따라 전 분기 대비 실적은 쪼그라들었다. 넷마블은 신작 매출이 본격 반영되는 올해 2분기부터 매출 성장세가 가팔라질 것으로 내다봤다.

당기순이익은 2019억원으로 전년 동기 대비 163% 성장했다. 넷마블은 보유 자산을 매각한 영향으로 당기순이익이 크게 늘었다고 설명했다.

이어 넷마블은 신작 출시 계획도 밝혔다. 구체적으로 오는 5월 ▷‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 아시아 지역 출시를 시작으로 오는 6월 ▷‘솔: 인챈트(SOL: enchant)’를 선보일 예정이다.

오는 하반기에는 ▷‘나 혼자만 레벨업: 카르마(KARMA)’와 ▷‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’ ▷‘프로젝트 옥토퍼스’ ▷‘이블베인’ ▷‘프로젝트 이지스’까지 총 5종의 신작을 공개한다.

김병규 넷마블 대표는 “올해 1분기는 주요 신작 출시가 분기 말에 집중되면서 매출 기여가 제한적으로 반영됐지만, 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 성장해 사업의 기초 체력은 안정적으로 유지됐다”며 “해외 매출 비중이 79%에 달하는 다변화된 포트폴리오를 바탕으로, 2분기부터는 신작 매출이 본격 반영되며 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대한다”고 했다.

이어 “올해는 다양한 장르와 글로벌 지식재산권(IP)을 기반 신작이 차례대로 출시되는 중요한 시기”라며 “시장 경쟁력을 갖춘 신작을 선보이고, 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장동력을 확보하겠다”고 말했다.