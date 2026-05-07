매출 8.1조원, 영업이익 1.4조원

[헤럴드경제=한영대 기자] HD한국조선해양은 7일 공시를 통해 1분기 연결기준 매출 8조1409억원, 영업이익 1조3560억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 57.8% 증가했다.

고수익 친환경 선박의 매출 비중 확대와 생산성 향상, 해양 부문 수익 개선 등이 맞물리면서 매출과 수익성 모두 증대됐다.

지난해 12월 HD현대미포와의 합병을 통해 출범한 통합 HD현대중공업은 매출 5조9163억원, 영업이익 9054억원을 달성하며 실적 성장을 주도했다. HD현대삼호 매출(2조1245억원), 영업이익(3952억 원) 모두 전년 동기 대비 각각 8% 증가하며 견조한 실적 흐름을 이어갔다.

HD현대마린엔진은 매출 1335억원, 영업이익 326억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 60.8%, 216.5% 증가했다. 엔진 판매단가가 상승했고, 엔진 인도 물량이 증가하면서 실적이 상승했다.

HD현대에너지솔루션도 호실적을 달성했다. 전년 동기 대비 흑자(290억원) 전환에 성공했고, 같은 기간 매출(1599억원)은 87.6% 증가했다. 국내외 모듈 판매량 증대가 실적 상승으로 이어졌다.

HD한국조선해양은 올해 2분기에도 호실적이 예상된다. 조선과 선박엔진 모두 꾸준히 수주 행진을 이어가고 있어서다. HD한국조선해양은 최근 초대형 가스운반선(VLGC) 3척을 수주하는 데 성공했다. HD현대마린엔진은 지난달 총 3건의 선박엔진 수주계약을 맺었다.

HD한국조선해양 관계자는 “대형 탱커선을 중심으로 신조 발주가 이어지는 가운데, 가스선과 컨테이너선의 발주도 지속되고 있다”며 “하반기에는 미국 내 대형 LNG 프로젝트 입찰이 본격화되며 LNG선 수요가 더욱 확대될 것으로 예상되는 만큼 고부가가치 선박 중심의 선별 수주를 이어갈 것”이라고 말했다.