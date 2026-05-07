“당초 10배 목표였지만 실제 80배 성장” 연환산 매출 44조원…AI 수요 폭증 반영 스페이스X 데이터센터 계약으로 연산력 확대 구글·아마존 대규모 투자도 이어져

[헤럴드경제=서지연 기자] 생성형 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 예상치를 크게 웃도는 성장 속도를 기록하며 컴퓨팅 인프라 확보 경쟁에 속도를 내고 있다.

다리오 아모데이 최고경영자는 6일(현지시간) 샌프란시스코에서 열린 개발자 콘퍼런스에서 “올해 10배 성장을 계획했지만 실제로는 80배 성장하는 속도를 보이고 있다”고 밝혔다고 뉴욕타임스가 보도했다.

아모데이 CEO는 급격한 성장세에 대해 “이런 속도가 계속되지는 않기를 바란다”며 “감당하기 어려운 수준”이라고 말했다. 이어 “좀 더 정상적인 성장 수치가 나오기를 기대한다”고 덧붙였다.

앤트로픽은 지난달 연환산 매출이 300억달러, 약 44조원을 넘어섰다고 밝혔다. 이는 지난해 말 90억달러 수준에서 급증한 수치로, 기업용 AI 수요 확대가 실적을 끌어올린 것으로 풀이된다.

회사는 급증하는 수요에 대응하기 위해 컴퓨팅 자원 확보에 공격적으로 나서고 있다. 이번 콘퍼런스에서는 스페이스X와 계약을 맺고 미국 테네시주 멤피스에 위치한 ‘콜로서스 1’ 데이터센터의 컴퓨팅 용량을 전면 활용하기로 했다고 밝혔다.

이를 통해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 22만개 이상을 포함한 300메가와트 규모의 연산 능력을 확보하게 됐다. 아모데이 CEO는 “가능한 한 빠르게 더 많은 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 움직이고 있다”고 말했다.

연산 능력 확대는 서비스 경쟁력 강화로 이어지고 있다. 앤트로픽은 이번 계약을 통해 코딩 도구 ‘클로드 코드’ 유료 이용자의 사용 한도를 두 배로 늘렸다고 설명했다. 이용자의 작업량에 따라 다양한 요금제를 제공하는 방식도 유지하고 있다.

대형 기술기업들의 투자도 이어지고 있다. 구글은 앤트로픽에 최대 400억달러 추가 투자를 약속했으며, 아마존도 최대 250억달러 투자에 합의한 상태다.