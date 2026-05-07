[헤럴드경제=장윤우 기자] 다비치 강민경이 상하이 여행 브이로그에 스태프를 동행시킨 것 아니냐는 의혹에 직접 해명했다.

지난 6일 강민경은 자신의 유튜브 채널 ‘걍밍경’에 올린 ‘36년만에 고독한 상해여행..’ 영상 댓글에 “브이로그만큼은 혼자 담아보겠다고 고군분투한 지도 어느덧 햇수로 9년째”라고 밝혔다.

해당 영상은 최근 공개됐다. 강민경이 홀로 상하이의 식당과 거리, 숙소 등을 자유롭게 다니는 모습이 담겼다.

고독한 여행이라고 밝힌 바와 달리 식당 밖에서 촬영된 듯한 장면이 공개되자 일부 시청자들은 “스태프가 동행한 것 아니냐”는 의혹을 제기했다.

강민경은 해당 장면에 대해 “보시는 분들도 저와 비슷한 감정을 느끼셨으면 하는 마음으로, 식당 밖에 미니 삼각대를 잠시 설치해 두고 촬영한 컷”이라고 설명했다. 이어 “상하이는 유럽처럼 소매치기 위험이 크지 않아서 가능했던 앵글”이라고도 했다.

강민경은 “10년 가까이 꾸준히 해왔으니 이제는 조금 알아주시지 않으려나 했는데, 아직 갈 길이 먼가 보다”라고 털어놨다. 그는 “혼자 간 여행이 아니었다면 굳이 그렇게까지 말할 이유는 없었을 것”이라고 강조했다.

강민경은 구독자 156만명의 유튜브 채널 ‘걍밍경’을 통해 브이로그를 꾸준히 제작하고 있다. 배우 고현정·송혜교, 아이브 장원영의 브이로그를 대신 기획·제작해 화제를 모은 바 있다.