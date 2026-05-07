종전 기대 속 유가 100달러 하회 미국 증시·채권 동반 상승 랠리

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국과 이란이 종전 협상에 이를 수 있다는 기대가 커지면서 글로벌 증시와 채권 가격이 일제히 상승했다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격도 배럴당 100달러선 아래로 하향 안정됐다.

6일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 612.34포인트(1.24%) 오른 4만9910.59에 거래를 마쳤다. 다우지수는 2월 12일 이후 처음으로 이날 장 중 한때 5만선을 회복하기도 했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 105.88포인트(1.46%) 오른 7365.10에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 512.82포인트(2.02%) 오른 2만5838.94에 각각 마감했다. S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 다시 경신했다.

미국 기업 실적 낙관론이 이어지는 가운데 미국과 이란 전쟁 종식에 대한 기대가 커지면서 투자심리를 끌어올렸다.

CNN 등에 따르면 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이다. 여기에는 이란의 핵농축 일시 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 및 미국의 대이란 해상 봉쇄의 점진적 해제 등이 담길 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 PBS 뉴스와의 인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했냐는 질문에 “합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다”며 다음 주로 예정된 중국 방문(14∼15일) 전에 이란과 합의가 도출될 가능성이 있다고 밝혔다.

반도체 제조사 AMD는 예상을 뛰어넘는 1분기 실적과 더불어 인공지능(AI) 데이터센터 투자에 힘입은 실적 전망 상향 영향으로 이날 18.6% 급등했다.

인플레이션 우려가 완화되면서 채권 수익률은 하락했다. 전자거래 플랫폼 트레이드웹에서 10년 만기 미 국채 수익률은 뉴욕증시 마감 무렵 4.35%로 전장 대비 0.07%포인트 하락했다. 30년 만기 미 국채 수익률은 같은 시간 4.94%로 전장 대비 0.04%포인트 하락했다.

국제 유가는 호르무즈 해협 개방 기대감에 급락했다. 브렌트유 선물 종가는 배럴당 101.27달러로 전장보다 7.83% 하락했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 95.08달러로 전장보다 7.03% 떨어졌다. WTI 가격은 이날 하락으로 지난달 28일 이후 다시 배럴당 100달러선 아래로 내려왔다.

국제 금값은 상승했다. 로이터에 따르면 금 현물 가격은 이날 뉴욕시간으로 오후 2시10분께 온스당 4685.23달러로, 전장 대비 2.8% 상승 거래됐다.