정승연 국힘 전 당협위원장, 기자회견서 “민심 짓밟은 밀실 사천” “중앙당 요청 있었다” 박종진 후보 발언은 밀실 공천의 자인 공천 심사 앞둔 ‘대가성 대만 여행’ 의혹 제기… “투명하게 밝혀라”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]지난 10여 년간 인천 연수구(갑) 지역을 지켜온 정승연 전 당협위원장이 국민의힘의 전략공천 결정에 대해 “공정과 상식이 결여된 밀실 사천”이라며 분노했다.

정 전 위원장은 국민의힘 인천시당위원장 박종진 후보를 둘러싼 ‘대가성 해외여행’과 ‘중앙당 밀약설’ 등을 정조준하며 공천 전면 거부를 선언했다.

“단수 공천은 민심을 정면으로 역행하는 처사”

정승연 전 위원장은 6일 오전 인천시청 애뜰광장에서 기자회견을 열고 “오늘부로 중앙당의 비상식적인 공천 결정을 전면 거부한다”고 공식 발표했다.

그러면서 “지난 10년 넘게 연수(갑)에서 비바람을 맞으며 활동해온 자신을 배제하고 지역 연고조차 없는 인사를 단수 공천한 것은 민심을 정면으로 역행하는 처사”라며 격한 심경을 토로했다.

특히 정 전 위원장은 이번 공천이 박종진 후보가 과거 스스로 강조했던 원칙들과 정면으로 배치된다고 비난했다.

그는 “박 후보는 지난 1월 ‘밀실·깜깜이 공천은 없다’, ‘경선이 기본’이라고 공언하며 공천 헌금을 매관매직에 비유하기까지 했다”며 “지금의 상황은 본인이 했던 말들을 스스로 뒤집는 자기부정의 극치”라고 비판했다.

‘대가성 해외여행·밀약설·지역구 세탁’ 3대 의혹 제기

정 전 위원장은 박 후보를 향해 세 가지 치명적인 의혹에 대한 해명을 요구하며 날을 세웠다.

첫째, 공천 심사 직전 ‘의문의 대만 방문’을 지적했다. 정 전 위원장은 “최근 언론 보도에 따르면 인천시당 관계자와 지방의원 등 20여 명이 공천 심사를 앞두고 대만을 방문했다”며 “공천 심사 관련 인사들과 후보군이 함께 해외를 방문한 것이 적절했는지, 일부 컷오프된 후보들이 주장하는 ‘대가성’ 여부를 투명하게 밝혀야 한다”고 촉구했다.

둘째, “중앙당 요청이 있었다”는 박 후보의 실언이다. 박 후보가 언론 인터뷰 등에서 “중앙당에서 나와달라는 요청이 있었다”고 발언한 점에 대해 정 전 위원장은 “이는 스스로 밀실 공천임을 자인한 셈”이라고 지적했다.

비공개 출마 신청과 단수 공천으로 이어진 과정에 어떠한 정무적 뒷거래가 있었는지 구체적인 경위를 밝히라고 주장했다.

셋째, 타 지역에서 정치 활동을 하던 박 후보가 돌연 연수구로 이동한 점에 대해서도 맹비난했다.

“지역구 세탁하러 왔나” 연수구민 자존심 지키기 위해 끝까지 투쟁

정 전 위원장은 “본인의 지역구를 헌신짝처럼 버리고 연수로 온 것이 ‘지역구 세탁’이 아니면 무엇이냐”며 “인천시당위원장으로서 인천 전체 선거를 책임져야 할 사람이 제 몸 하나 살 곳 찾아온 것에 대해 주민들이 납득할 수 있겠느냐”고 강조했다.

그러면서 “이번 사태는 제 개인의 문제가 아니라 연수구민의 자존심이 걸린 문제”라며 “밀실에서 결정된 비상식적인 공천에 굴복하지 않고 지역 주민들을 존중하는 정치를 회복하기 위해 강력한 대응을 이어가겠다”고 의지를 분명히 했다.

한편 정 전 위원장은 지난 4일 서울남부지방법원에 국민의힘 공천관리위원회의 박종진 인천시당위원장 전략공천 결정에 대한 공천 효력정지 가처분 신청을 했다.

앞서 그는 지난 3일 중앙당사 앞에서 삭발식과 함께 신청한 전략공천 결정 전면 재검토 재심을 촉구하기도 했다.