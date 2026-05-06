여객기 평균 기령 11.8년으로 낮춰

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 기령 20년이 넘은 경년 항공기 2대를 매각했다고 6일 밝혔다. 이번 매각을 통해 여객기 평균 기령은 11.8년으로 낮아졌으며, 제주항공은 기단 현대화를 지속 추진한다.

제주항공은 지난 2023년부터 추진해 온 기단 현대화 전략에 따라 B737-8 항공기를 지난 2월과 3월에 각각 1대를 구매 도입했고, 연말까지 5대의 항공기를 추가로 구매 도입할 계획이다.

제주항공은 지난해 11월과 올해 2월에 계약이 만료된 B737-800 경년 리스 항공기 2대를 반납하고, 3월과 4월에는 구매기 2대를 매각했다.

현재 보유하고 있는 여객기는 총 42대이며, 이 중 약 33.3%인 14대가 구매기이다. 제주항공은 국적 저비용항공사 중 유일하게 항공기를 구매 도입하며 원가 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

구매기는 리스기와 달리 계약 종료 시 항공기 반납을 위한 대규모 원상복구 정비 비용이 발생하지 않으며, 향후 발생할 정비 비용에 대비해 설정된 정비충당부채도 완화할 수 있다. 또 매각 및 임대 등 다양한 방식으로 자산 운영이 가능해 유동성 확보와 전략적 유연성을 높일 수 있는 장점이 있다.

제주항공은 차세대 항공기 도입 확대에 따른 연료 효율 개선으로 비용 구조가 개선되며, 2025년 누적 유류비도 전년 대비 약 16% 감소했다.

제주항공 관계자는 “경년 항공기 매각과 차세대 항공기 도입을 병행하며 기단의 체질을 근본적으로 개선하고 있다”며 “운항 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 높여 지속가능한 성장 기반을 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.