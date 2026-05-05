[헤럴드경제=최원혁 기자] 아나운서 부부 배성재와 김다영의 신혼 생활이 공개된다.

5일 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명(이하 ‘동상이몽2’)’에서는 14살 연상연하 배성재, 김다영 부부의 신혼 일상이 공개된다.

지난해 2월 결혼 발표로 세간을 떠들썩하게 했던 ‘스포츠 캐스터 일인자’ 배성재가 14살 연하 아내와 함께 ‘동상이몽2’에 합류한다.

베일에 싸여있던 그의 아내는 전 SBS 아나운서 김다영으로, 선후배 관계에서 연인으로 발전한 두 사람의 첫 만남부터 뜨거운 신혼 일상까지 ‘동상이몽2’를 통해 공개된다.

특히 두 사람의 나이 차만큼이나 놀라운 양가 집안의 비밀이 공개됐다. 장모님은 배성재와 김다영의 나이 차인 14살보다 적은 11살 차인 반면, 며느리 김다영과 시어머니는 무려 50살의 나이 차를 보여 마치 ‘삼대 모임’을 연상케 한 것.

그래서인지 배성재가 장모님 앞에선 유독 작아진 모습으로 대화를 잇지 못했다. 극존칭이 오가는 장서 간의 어색한 대화는 스튜디오를 폭소케 했다. 아직 불편한 장모님에게 배성재가 건넨 ‘간곡한 소원’은 방송에서 확인할 수 있다.