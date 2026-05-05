“독재자보다 생각키 어려운 발상…세계사 길이 남을 독재 가이드북”

“한동훈 후보 지원 정확히 사실관계 밝혀야…이후 필요한 조치할 것”

국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 열린 기자간담회에서 여권이 추진중인 ‘검찰 조작기소’ 특검 관련해 비판하고 있다. [연합]
국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 열린 기자간담회에서 여권이 추진중인 ‘검찰 조작기소’ 특검 관련해 비판하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=전현건 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 더불어민주당이 추진 중인 ‘조작기소 특검’을 겨냥해 “대한민국 국민을 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 “공소 취소를 한다고 지은 죄가 없어지는 것이 아니다. 나중에 불법, 위헌적인 공소 취소까지 더해져 가중 처벌을 받을 것”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 민주당이 추진하는 조작기소 특검에 대해 “자신이 특검을 임명해 자신의 범죄를 없애겠다는 것은 어지간한 독재자들도 생각하기 어려운 심각한 발상으로, 세계사의 길이 남을 독재 가이드북을 쓰고 있다”고 지적했다.

또 이재명 대통령이 전날 특검법에 대해 ‘구체적 시기와 절차에 대해 당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라’고 지시한 것과 관련해 “국민들이 속내를 다 알아 지지율이 뚝뚝 떨어지니까 일단은 지방선거 이후로 미루려는 모양새”라고 말했다.

이어 “결론은 끝까지, 반드시 공소 취소는 하되, 시간만 늦춰보라는 이 대통령의 명령이었다”며 “셀프 공소 취소는 지금 하나, 나중에 하나 결국 심각한 범죄로, 지방선거가 지난다고 위헌이 합헌이 되지 않는다”고 지적했다.

장 대표는 호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박에서 폭발과 화재가 발생한 것과 관련해 “외교 천재라던 이 대통령은 중동 전쟁 이후 외교 무대에서 완전히 투명 인간이 됐다”면서 “그렇게 이란 편을 들고도 우리 선박 한 척도 빼내지 못하고 있다”고 비판했다.

이어 “트럼프 미국 대통령은 이란이 한국 선박을 공격했다면서 한국도 호르무즈 해방 프로젝트에 참여할 때가 됐다고 밝혔다”면서 “우리 선박이 공격받은 이상 고려해야 할 문제는 이제 우리의 문제가 됐다”고 강조했다.

장 대표는 부산 북갑 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표에 대해 “당이 원칙을 가지고 제명했던 인사”라며 “제명했던 인사에 대한 연대 문제는 다른 당과의 연대와는 분명히 다른 차원의 문제”라고 말했다.

한지아 의원이 무소속 한 전 대표를 지원한 것에 대해 “지금 일어나는 여러 상황에 대해서 정확하게 사실관계를 밝히고, 이후에 필요한 조치를 하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 충남 공주·부여·청양 지역 보궐선거 공천 신청한 정진석 전 대통령 비서실장에 대한 당내 반발과 관련해 “공천관리위원회에서 결정하겠지만, 당 대표와 지도부의 생각과 무관하지 않다고 생각한다”며 “대표가 (공천) 가능성을 언급하는 것은 적절하지 않지만 국민이 납득할 수 있는, 그리고 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 중앙당 선거대책위원회 구성에 대해서는 “상임 선대위원장, 또는 공동선대위원장을 어떻게 할지에 대한 마지막 정리작업을 하고 있다”고 말했다.


rimsclub@heraldcorp.com