“독재자보다 생각키 어려운 발상…세계사 길이 남을 독재 가이드북” “한동훈 후보 지원 정확히 사실관계 밝혀야…이후 필요한 조치할 것”

[헤럴드경제=전현건 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 더불어민주당이 추진 중인 ‘조작기소 특검’을 겨냥해 “대한민국 국민을 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 “공소 취소를 한다고 지은 죄가 없어지는 것이 아니다. 나중에 불법, 위헌적인 공소 취소까지 더해져 가중 처벌을 받을 것”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 민주당이 추진하는 조작기소 특검에 대해 “자신이 특검을 임명해 자신의 범죄를 없애겠다는 것은 어지간한 독재자들도 생각하기 어려운 심각한 발상으로, 세계사의 길이 남을 독재 가이드북을 쓰고 있다”고 지적했다.

또 이재명 대통령이 전날 특검법에 대해 ‘구체적 시기와 절차에 대해 당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라’고 지시한 것과 관련해 “국민들이 속내를 다 알아 지지율이 뚝뚝 떨어지니까 일단은 지방선거 이후로 미루려는 모양새”라고 말했다.

이어 “결론은 끝까지, 반드시 공소 취소는 하되, 시간만 늦춰보라는 이 대통령의 명령이었다”며 “셀프 공소 취소는 지금 하나, 나중에 하나 결국 심각한 범죄로, 지방선거가 지난다고 위헌이 합헌이 되지 않는다”고 지적했다.

장 대표는 호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박에서 폭발과 화재가 발생한 것과 관련해 “외교 천재라던 이 대통령은 중동 전쟁 이후 외교 무대에서 완전히 투명 인간이 됐다”면서 “그렇게 이란 편을 들고도 우리 선박 한 척도 빼내지 못하고 있다”고 비판했다.

이어 “트럼프 미국 대통령은 이란이 한국 선박을 공격했다면서 한국도 호르무즈 해방 프로젝트에 참여할 때가 됐다고 밝혔다”면서 “우리 선박이 공격받은 이상 고려해야 할 문제는 이제 우리의 문제가 됐다”고 강조했다.

장 대표는 부산 북갑 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표에 대해 “당이 원칙을 가지고 제명했던 인사”라며 “제명했던 인사에 대한 연대 문제는 다른 당과의 연대와는 분명히 다른 차원의 문제”라고 말했다.

한지아 의원이 무소속 한 전 대표를 지원한 것에 대해 “지금 일어나는 여러 상황에 대해서 정확하게 사실관계를 밝히고, 이후에 필요한 조치를 하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 충남 공주·부여·청양 지역 보궐선거 공천 신청한 정진석 전 대통령 비서실장에 대한 당내 반발과 관련해 “공천관리위원회에서 결정하겠지만, 당 대표와 지도부의 생각과 무관하지 않다고 생각한다”며 “대표가 (공천) 가능성을 언급하는 것은 적절하지 않지만 국민이 납득할 수 있는, 그리고 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 중앙당 선거대책위원회 구성에 대해서는 “상임 선대위원장, 또는 공동선대위원장을 어떻게 할지에 대한 마지막 정리작업을 하고 있다”고 말했다.