김진아 차관, 한국 선박 피해에 깊은 우려 표명

[헤럴드경제=박병국 기자]정부가 호르무즈 해협 내에서 발생한 한국 선박 폭발·화재 사건과 관련해 재외국민보호대책본부 회의를 개최했다.

외교부에 따르면 회의는 5일 0시 김진아 2차관 주재로 열렸다. 중동 지역 7개 공관과 해양수산부가 참석했다.

앞서 4일 오후 8시 40분께(한국시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선(HMM NAMU)에서 폭발·화재가 발생했다. 이 선박에는 우리 국적 선원 6명을 비롯해 총 18명이 탑승 중이었다. 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

정부는 화물선이 공격받았을 가능성 등 정확한 경위를 파악 중이다. 주아랍에미리트대사관과 주두바이총영사관은 사건 발생 직후 선사·유관기관 등을 접촉해 한국 선원의 안전을 확인했다.

회의에서 김 차관은 중동 전쟁 발발 이후 처음으로 호르무즈 해협 내에서 한국 선박에 피해가 발생한 데 대해 깊은 우려를 표했다.

김 차관은 다행히 이번에는 인명 피해가 없었지만, 원인 파악과 함께 재발 방지 노력이 필요하다며 언제든지 한국 선원의 생명과 안전을 보호하기 위해 필요한 조치를 신속하게 취할 수 있도록 만반의 준비를 해두는 게 중요하다고 강조했다.

참석 공관들은 주재국 관계 당국과 상시 소통하며 우리 선박과 선원을 보호하고 지원하기 위해 필요한 조치를 적극 취해 왔다고 말했다. 또 유사시 즉각적으로 우리 선원 구조 등 안전 확보가 가능하도록 주재국 측과의 공조 체제를 더욱 강화해 나가겠다고 덧붙였다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”고 썼다.