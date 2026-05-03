金 개소식에 국회의장 후보 등 대거 집결…“경남 원하는 것 무엇이든 해드리겠다” 하정우 “북구의 아들” 자기소개…鄭, 하정우 이름으로 삼행시 짓기도

[헤럴드경제=김영철 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 3일 부산·경남(PK) 지역을 돌며 김경수 경남도지사 후보와 부산북갑 보궐선거에 출마한 하정우 후보에 대한 지원 사격에 나섰다.

정 대표는 이날 경남 창원시에 있는 김 후보 선거사무소 개소식에 참석해 “노무현의 못다 이룬 꿈을 가장 노무현답게 실현할 적임자는 김경수”라며 김 후보를 추켜세웠다.

그는 “노 전 대통령이 ‘사람이 의리가 있어야 된다. 그래야 대접받는다’고 말씀하셨다”며 “노무현 정신을 붙잡고 노 전 대통령과의 의리를 끝까지, 지금까지 지켜온, 가장 맨 앞자리에 있는 사람이 김경수라고 생각한다”고 강조했다.

이어 김 후보가 윤석열 전 대통령 파면을 촉구하는 단식을 벌였던 점을 거론하며 “김경수는 노 전 대통령과 의리만 지켰던 것이 아니다. 개인의 정치적 이익이 아니라, 대한민국의 민주주의와 헌법을 위해서 본인의 모든 것을 바쳐 최선을 다해서 단식했다”고 말했다.

그러면서 “조선, 기계, 항공, 우주, 제조업 분야에서 대한민국 산업화를 주도했던 도시가 경남”이라며 “김경수가 원하는 것이 있다면, 경상남도가 원하는 것이 있다면 더불어민주당은 무엇이든 다 해드림 센터가 되도록 하겠다”고 덧붙였다.

이날 행사에는 이언주 최고위원, 조승래 사무총장, 한정애 정책위의장, 이연희 전략기획위원장 등 당 지도부와 함께 차기 국회의장 후보로 꼽히는 조정식·김태년·박지원 의원, 부의장 후보로 꼽히는 남인순·민홍철 의원 등이 참석했다.

정 대표는 개소식이 끝나고 진주로 이동해 ‘제25회 논개제’ 행사를 방문했다.

이에 앞서 정 대표는 이날 부산 북구 구포시장을 찾아 하 후보, 정명희 부산 북구청장 후보 등과 약 한 시간 동안 바닥 민심을 청취했다.

정 대표와 하 후보는 우산을 같이 쓰고 이동하며 시민들과 셀프 카메라(셀카)를 찍고 정육점에 들어가 생고기를 같이 써는 등 상인·시민들과 교감했다.

정 대표가 하 후보의 이름을 주제로 “하정우는, 정이 많은, 우리의 자랑스러운 아들”이라며 삼행시를 짓자, 하 후보는 고개 숙이고 박수로 감사의 뜻을 표하기도 했다.

정 대표는 일정을 마치고 기자들과 만난 자리에서 “마치 고향을 떠나서 성공해 돌아온 아들을 맞이한, 금의환향(錦衣還鄕) 같은 분위기였다”고 전했다. 그는 “전재수 (부산시장) 후보가 내건 ‘해양 수도 부산’의 기치 아래 민주당이 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”며 “‘무엇이든 다해드림 센터장’이 되겠단 각오로 시민들이 오케이 할 때까지 열심히 하겠다”고 덧붙였다.

하 후보는 기자들에게 ‘북구의 아들 하정우’라고 소개하면서 “구포시장에 매번 올 때마다 많이 반겨주고, 북구 전체에서 저를 반겨줘서 힘이 나는 것 같다”며 “초심 잃지 않고 진정성을 계속 가지고 열심히 일하겠다”고 말했다.

정 대표는 오는 4일에는 부산 부산항컨벤션센터에서 현장 최고위원회의를 주재하고, 부·울·경(부산·울산·경남) 및 경북 등 권역별로 열리는 공천자 대회에도 참석할 예정이다.