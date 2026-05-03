[헤럴드경제=문영규 기자] 운보 김기창 화백 등으로부터 동양화를 배운 후 평생 수묵산수화를 그리며 현대화에 이바지한 운산 조평휘 화백이 향년 94세의 나이로 별세했다.

조평휘 화백은 지난 2일 오후 10시께 경기도의 한 요양병원에서 세상을 떠났다고 3일 연합뉴스가 보도했다.

고인은 1932년 황해도 연안에서 태어나 한국전쟁 당시 인천으로 내려왔다. 이후 홍익대 회화과에서 청전 이상범(1897∼1972)과 운보 김기창(1913∼2001)에게 동양화를 배웠다.

대학 졸업 후 추상화를 그리기도 했던 그는 1970년대 들어서는 산수화에 집중했고, 특히 1990년대부터는 ‘운산산수’라고 하는 역동적인 화풍을 구축하며 독자적인 양식을 만들어 냈다.

평생 산수화의 현대화를 위해 힘쓴 그는 이 같은 공로를 인정받아 1999년 국민훈장 동백장을, 2010년 대한민국미술인상 등을 받았다.

1977년부터 목원대 미대 교수를 지냈으며 운보미술관장을 역임한 바 있다.

유족으로는 1남 1녀(조유환 에이엘로봇 상무, 조윤미)와 사위 김종관(비트로시스 사장), 며느리 윤경희(숙명여대 경력개발처 특임교수) 씨 등이 있다.

빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 발인은 5일 오전 9시 30분, 장지는 성남 분당메모리얼파크다.