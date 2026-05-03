“특검은 진실 규명 위한 최후 수단”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정희용 국민의힘 사무총장은 3일 “국민의힘 후보들은 선거가 끝나는 즉시 바로 실전에 투입되어 지방정부를 책임질 수 있는 경험과 실력으로 증명된 분들”이라고 강조했다.

국민의힘 공천관리부위원장인 정 사무총장은 이날 페이스북에서 “이번 선거는 지역의 미래를 결정하는 선택이자, 대한민국 민주주의의 균형과 견제를 바로 세우는 중요한 분기점”이라며 이같이 밝혔다.

정 사무총장은 국민의힘 후보들에 대해 “유능함에 더해 청렴함 역시, 민주당 후보들을 압도한다고 믿는다”며 “동시에 이번 선거는 입법·사법·행정부를 장악한 민주당의 폭주를 견제하느냐 마느냐의 선거”라고 말했다.

이어 “지금 민주당은 경제 회복도, 민생 안정도, 안보 강화도 아닌 대통령 개인의 사법 리스크를 덮기 위한 방탄 입법에만 몰두하고 있다”며 “여기에 더해 이른바 ‘공소취소 특검’ 추진 역시 정치적 목적을 띤 사법 개입 시도로 우려하지 않을 수 없다”고 덧붙였다.

그러면서 “수사 결과를 전면 부정하고, 입맛에 맞는 결론을 얻기 위해 다시 특검을 가동하는 것은 법치주의의 근간을 흔드는 일”이라며 “특검은 진실 규명을 위한 최후의 수단이어야 한다. 그러나 지금과 같이 정치적 유불리에 따라 남용된다면, 이는 수사의 중립성과 사법 시스템에 대한 국민 신뢰를 훼손할 뿐”이라고 비판했다.

그는 “국민의 삶은 외면한 채 권력의 오만과 사법 방탄, 그리고 정치적 특검에만 매달리는 세력에게 대한민국의 미래를 맡길 수는 없다”며 “6월 3일, 국민 여러분께서 현명한 선택으로 대한민국을 바로 세워주시길 호소드린다”고 전했다.